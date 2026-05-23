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Allanamiento en Villaguay permitió descubrir una gran cantidad de armas y droga en una vivienda

El operativo se realizó en la zona norte de la ciudad tras una denuncia anónima. La Policía encontró escopetas, revólveres, una tumbera y más de un kilo de marihuana. Un hombre quedó supeditado a la causa.

23 de Mayo de 2026
Allanamiento en Villaguay.
Allanamiento en Villaguay.

El operativo se realizó en la zona norte de la ciudad tras una denuncia anónima. La Policía encontró escopetas, revólveres, una tumbera y más de un kilo de marihuana. Un hombre quedó supeditado a la causa.

Un centro clandestino de acopio y reparación de armas fue desarticulado este viernes en Villaguay durante un operativo realizado por la Policía de Entre Ríos. En el procedimiento también se secuestró droga y una importante cantidad de armamento de distintos calibres.

 

La investigación comenzó tras una denuncia anónima realizada a través de la línea de WhatsApp habilitada por el Ministerio de Seguridad y Justicia para reportar actividades delictivas de manera reservada. A partir de esa información, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal iniciaron tareas de campo para verificar los datos aportados.

 

 

Luego de reunir pruebas y obtener la correspondiente orden judicial del Juzgado de Garantías local, se concretó el allanamiento en la zona norte de la ciudad de Villaguay.

 

Qué encontraron durante el procedimiento

 

Durante el operativo, la Policía secuestró dos escopetas de doble cañón calibres 16 y 12, además de seis revólveres de distintos calibres, entre ellos .38, .32 y .22. También hallaron un arma de fabricación casera tipo tumbera y un aire comprimido modificado a calibre .22.

 

A su vez, los efectivos encontraron réplicas de pistolas de aire comprimido, miras telescópicas, cartuchería y vainas servidas. Todo el material quedó secuestrado como parte de la investigación judicial.

 

Allanamiento en Villaguay.
Allanamiento en Villaguay.

 

En el mismo procedimiento desarrollado en Villaguay también se incautaron más de 1.080 gramos de marihuana no compactada. Las autoridades indicaron que la droga fue hallada junto al resto de los elementos secuestrados dentro del inmueble allanado.

 

Un hombre quedó vinculado a la causa

 

Como resultado del operativo, un hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental para su correcta identificación y quedó formalmente supeditado a la causa judicial en curso.

 

 

Desde la fuerza destacaron además el trabajo articulado entre distintas áreas policiales para concretar el procedimiento. Participaron efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia, Sección Judiciales, Grupo Especial, Policía Científica y Drogas Peligrosas.

 

Las autoridades remarcaron además la importancia de las denuncias anónimas para avanzar en este tipo de investigaciones vinculadas a armas y estupefacientes en Villaguay y otros puntos de la provincia.

Temas:

Villaguay allanamientos Arsenal armas droga
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