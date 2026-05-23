Alejandra Cot palpita el Argentino de Vóley: “La idea es dejar a Entre Ríos lo más alto posible”

La Selección Entrerriana de Vóley Sub 18 femenino ultima detalles para disputar el Campeonato Argentino de Selecciones que se desarrollará desde el 26 al 30 de mayo en Chapadmalal y Miramar.

El combinado provincial estará dirigido por Alejandra Cot, quien este sábado habló con Elonce sobre el armado del plantel, las expectativas para el certamen y el presente del vóley femenino entrerriano.

El equipo viajará el lunes rumbo a la Costa Atlántica y antes realizará una última concentración en Paraná, donde además disputará un amistoso de presentación frente a Echagüe.

Un plantel con jugadoras de toda la provincia

Cot destacó que el seleccionado entrerriano tiene una conformación federal, con representantes de distintos puntos de Entre Ríos. “Hay chicas de Gualeguaychú, de Colón, de Paraná, de las dos costas más que nada. Hay siete chicas de una costa y siete de la otra”, explicó.

La entrenadora remarcó además que el objetivo será representar de la mejor manera a la provincia en uno de los torneos más importantes del calendario juvenil de Vóley.

“La idea es dejar Entre Ríos lo más alto posible que se pueda”, sostuvo.

La entrenadora también habló sobre el proceso de selección del plantel definitivo y reconoció que fue una tarea compleja debido al nivel de las jugadoras observadas.

“Se observó a las dos costas y fue un trabajo bastante costoso, porque a este nivel cuesta decidir”, señaló.

En ese sentido, valoró el crecimiento del vóley femenino provincial y el compromiso de las jugadoras durante todo el proceso. “La que pudo estar en este proceso, perfecto; y la que no, seguir trabajando para mejorar”, expresó.

Cómo será el camino de Entre Ríos

La Selección Entrerriana de Vóley integrará una zona junto a San Luis, Chaco, Tucumán y Córdoba.

El debut será el miércoles frente a San Luis y ese mismo día también enfrentará a Chaco. Luego llegará el turno de jugar ante Tucumán y Córdoba.

“Al ser seleccionados, son todos muy buenos. Están las mejores representantes de cada provincia”, comentó al Elonce Cot al analizar a los rivales.

El torneo contará con 15 equipos divididos en tres zonas y clasificarán a la Copa de Oro los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros.

La ilusión de repetir una gran actuación

La entrenadora recordó además que Entre Ríos viene de realizar una destacada participación en la edición anterior del campeonato (terminaron cuartas). Por eso, el seleccionado provincial buscará volver a ser protagonista en el Argentino Sub 18 de Vóley, respaldado por una base de jugadoras que llegan con rodaje y experiencia en competencias nacionales.

“Hay muchas ganas de parte de las chicas”, cerró Cot antes del viaje rumbo a la Costa Atlántica en diálogo con Elonce.