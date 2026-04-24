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Conmoción en el vóley argentino: murió Micaela Vogel, ex jugadora de la Selección

La Federación del Voleibol Argentino confirmó el fallecimiento de la ex integrante de Las Panteras, de 42 años, tras una enfermedad. Profundo pesar en el ambiente deportivo.

24 de Abril de 2026
Micaela Vogel tenía 42 años y una gran carrera deportiva
Micaela Vogel tenía 42 años y una gran carrera deportiva

La Federación del Voleibol Argentino confirmó el fallecimiento de la ex integrante de Las Panteras, de 42 años, tras una enfermedad. Profundo pesar en el ambiente deportivo.

El vóley argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Micaela Vogel, ex jugadora de la selección femenina. La noticia fue confirmada por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) a través de sus redes sociales, donde expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

 

Vogel, de 42 años, atravesaba desde hacía tiempo una enfermedad, aunque no se difundieron detalles sobre su estado de salud ni las circunstancias de su fallecimiento. Su partida generó una fuerte conmoción en la comunidad deportiva, que rápidamente se volcó a despedirla con mensajes de afecto y reconocimiento.

 

En el comunicado oficial, la FeVA señaló: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de selección y que venía luchando con una grave enfermedad”. Además, agregó: “Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias. Que en paz descanse”.

Foto: AP
Foto: AP

Su trayectoria deportiva

 

Vogel tuvo un destacado paso por el seleccionado argentino, siendo parte de distintas etapas de Las Panteras y contribuyendo al crecimiento del vóley femenino a nivel nacional e internacional. Su nombre quedó ligado a una generación que impulsó la visibilidad y competitividad del deporte.

 

A lo largo de su carrera, defendió camisetas de clubes importantes como San Lorenzo y GEBA, y también sumó experiencia en el exigente vóley europeo, incluyendo su paso por la liga italiana.

 

Más allá de sus logros deportivos, colegas y excompañeras la recuerdan por su compromiso, su calidad humana y su aporte al equipo dentro y fuera de la cancha. Su legado permanecerá en la memoria del vóley argentino, que hoy la despide con respeto y tristeza.

Temas:

Micaela Vogel Voley
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