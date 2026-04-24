La Selección Argentina Sub 23 inicia su sueño en el Mundial de sóftbol

REDACCIÓN ELONCE
La Selección Argentina Sub 23 afronta su debut en el Mundial de sóftbol en Colombia y crece la ilusión por un nuevo logro internacional.
La Selección Argentina Sub 23 de sóftbol masculino pondrá en marcha este sábado su ilusión en el Mundial que se disputa en Sincelejo, Colombia, en una competencia que reúne a 12 selecciones de todo el mundo. El equipo nacional debutará ante Nueva Zelanda en un encuentro clave dentro de una fase de grupos exigente, donde cada resultado puede ser determinante para avanzar.
En la antesala del debut, Mariano Montero, integrante del cuerpo técnico, y Laureano Martínez, jefe de equipo, dialogaron con El Once Deportivo y brindaron detalles sobre la preparación del plantel. Desde tierras colombianas, destacaron la importancia de la adaptación tras un viaje largo y los primeros días de trabajo en conjunto.
“Llegamos en dos grupos, uno el sábado, otro grupo el domingo y el lunes empezamos con las actividades con todo el plantel”, explicó Montero, quien además remarcó el valor de los amistosos disputados en la previa como parte del proceso de ajuste competitivo.
Preparación, amistosos y primeras conclusiones
Durante la semana, la Selección Argentina Sub 23 disputó varios encuentros preparatorios frente a rivales de nivel internacional. Estos partidos permitieron evaluar el rendimiento del equipo más allá de los resultados, que no eran el objetivo principal.
“Con Japón tuvimos un buen juego en realidad”, señaló Montero, quien detalló que el enfoque estuvo puesto en darle rodaje a todos los jugadores para llegar en óptimas condiciones al debut.
El cuerpo técnico también valoró el crecimiento progresivo del equipo tras los primeros encuentros. “Sacamos un balance bastante positivo, más que nada en el ataque, que anduvo muy bien”, agregó, marcando que, si bien hubo aspectos a mejorar, las sensaciones generales fueron alentadoras.
Un grupo consolidado y con experiencia internacional
Uno de los puntos fuertes de la Selección Argentina Sub 23 es la continuidad del proyecto deportivo. Según explicó el cuerpo técnico, el equipo viene trabajando hace varios años con una base consolidada, lo que fortalece el funcionamiento colectivo.
“Tenemos un equipo que viene trabajando hace mucho. Ya tenemos un proceso de dos años prácticamente que se viene trabajando con el mismo plantel”, indicó Montero, resaltando la importancia de la cohesión grupal en una competencia de alto nivel.
Además, el plantel cuenta con jugadores que ya han tenido experiencia en la selección mayor, lo que aporta liderazgo dentro del grupo. “Eso ayuda bastante también al grupo”, afirmaron desde el cuerpo técnico, confiando en el potencial del equipo para competir de igual a igual.
Un debut exigente y un torneo de alto nivel
El estreno ante Nueva Zelanda no será sencillo. El rival es considerado una potencia dentro del sóftbol y representa un desafío importante para el conjunto argentino. Sin embargo, el equipo se muestra confiado en sus posibilidades.
“Sabemos que enfrentamos una potencia mundial. Siempre nos gusta ganarle y duele perder”, expresó Montero, reflejando el respeto por el rival pero también la ambición competitiva del equipo nacional.
La fase de grupos será determinante, ya que solo los mejores avanzarán a la siguiente instancia. En ese contexto, cada partido adquiere una relevancia clave en la búsqueda de la clasificación.
El factor climático y la adaptación en Colombia
Otro aspecto importante en la preparación ha sido la adaptación a las condiciones climáticas de Sincelejo, caracterizadas por altas temperaturas y humedad. El cuerpo técnico explicó que este factor fue tenido en cuenta desde la planificación previa.
“Sabíamos que nos íbamos a encontrar con este clima, con calor, con humedad”, señaló Martínez, quien destacó el trabajo realizado para llegar en condiciones óptimas desde lo físico.
Además, remarcó que el clima puede transformarse en una ventaja si el equipo logra adaptarse mejor que sus rivales. “Puede llegar a ser una ventaja si nos adaptamos más rápido que el rival”, sostuvo.
La ilusión de competir por el título
Más allá del debut, la Selección Argentina Sub 23 mantiene intacta la ilusión de pelear por un lugar en el podio. El nivel del torneo es alto, con varias selecciones candidatas, lo que anticipa una competencia muy pareja.
“Hay buenos equipos de nivel, hay seis o siete equipos que pueden pueden pelear por una medalla”, explicó Montero, destacando la competitividad del certamen.
Con una base sólida, experiencia internacional y un proceso de trabajo sostenido, la Selección Argentina Sub 23 inicia su camino en el Mundial con la ilusión de dejar su huella. El debut marcará el primer paso en un torneo que exige al máximo, pero que también abre la puerta a soñar en grande.