Países Bajos empató con Japón en un vibrante debut por el Grupo F

Países Bajos empató con Japón por 2 a 2 en el inicio del Grupo F del Mundial 2026. Los europeos estuvieron dos veces en ventaja, pero el conjunto asiático reaccionó y rescató un punto.
Países Bajos empató con Japón 2 a 2 en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Grupo F del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. En un encuentro cambiante y con emociones en el segundo tiempo, el seleccionado neerlandés no pudo sostener la ventaja en dos oportunidades y terminó repartiendo puntos con el conjunto asiático.
El equipo dirigido por Ronald Koeman mostró momentos de buen juego y contó con varias situaciones para quedarse con la victoria, aunque Japón volvió a demostrar su capacidad de reacción y encontró el empate sobre el cierre del partido.
Con este resultado, ambos seleccionados comenzaron su participación mundialista con una unidad y quedaron a la espera de la próxima jornada para intentar dar un paso más hacia la clasificación a los octavos de final.
Un primer tiempo con pocas emociones
La primera mitad tuvo dominio territorial de Países Bajos, que generó las situaciones más claras aunque no logró traducir esa superioridad en el marcador.
La primera aproximación de peligro llegó apenas a los dos minutos, cuando Donyell Malen recibió de espaldas al arco, giró rápidamente y sacó un potente remate que obligó a una gran intervención del arquero Zion Suzuki.
Con el correr de los minutos, Japón comenzó a equilibrar las acciones y también generó algunas llegadas. Keito Nakamura y Hiroki Ito protagonizaron las oportunidades más peligrosas para el conjunto asiático, aunque sin precisión en la definición.
Sobre el final de la etapa inicial, ambos equipos intentaron romper el cero, pero la falta de efectividad mantuvo la igualdad sin goles al término de los primeros 45 minutos.
El complemento tuvo cuatro goles
La historia cambió por completo en la segunda mitad. Países Bajos encontró rápidamente la apertura del marcador gracias a la potencia aérea de Virgil van Dijk. A los cinco minutos, el defensor conectó un centro desde la derecha y colocó un cabezazo preciso que pegó en el poste antes de ingresar para establecer el 1 a 0.
Sin embargo, la ventaja duró poco. A los 12 minutos, Japón elaboró una buena jugada colectiva y Nakamura recibió por derecha para sacar un remate rasante que venció a Bart Verbruggen y decretó el empate.
La reacción asiática no desanimó a los neerlandeses, que volvieron a adelantarse apenas seis minutos más tarde mediante una gran acción individual de Crysencio Summerville.
Japón no se rindió y encontró premio
El extremo encaró por el sector derecho, se perfiló hacia el centro y sacó un zurdazo con efecto que ingresó junto al poste para establecer el 2 a 1. A partir de allí, Países Bajos intentó controlar el desarrollo del juego y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Cody Gakpo estuvo cerca de convertir el tercero, pero Suzuki respondió con seguridad.
Japón, lejos de resignarse, mantuvo la intensidad y buscó constantemente la igualdad. El conjunto asiático ganó terreno en el tramo final y comenzó a generar peligro sobre el arco europeo.
La insistencia tuvo recompensa cuando el reloj marcaba 43 minutos del segundo tiempo. Un córner desde la izquierda encontró la cabeza de Koki Ogawa y el balón se desvió levemente en Daichi Kamada, descolocando a Verbruggen para el 2 a 2 definitivo.
Cómo quedó el Grupo F
El empate dejó sensaciones encontradas para ambos seleccionados. Países Bajos lamentó haber dejado escapar dos veces la ventaja, mientras que Japón celebró su capacidad para reaccionar y rescatar un punto valioso, según información de Infobae.
Con la igualdad, japoneses y neerlandeses suman una unidad y comparten los primeros lugares del Grupo F a la espera de los demás resultados de la zona.
En la próxima fecha, la tradicional "Naranja Mecánica" enfrentará a Suecia el 20 de junio desde las 14, mientras que Japón buscará su primera victoria ante Túnez el 21 de junio a la 1 de la madrugada, ambos horarios correspondientes a la Argentina.