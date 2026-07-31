Joaquín Fernández jugará en la Liga Nacional con Argentino de Junín y cumplirá el sueño de su carrera

REDACCIÓN ELONCE
Joaquín Fernández jugará en la Liga Nacional tras ser confirmado como refuerzo de Argentino de Junín. El base paranaense, de 23 años, habló de este nuevo desafío, recordó sus inicios y contó cuáles son sus objetivos en la máxima categoría del básquet argentino.
Joaquín Fernández jugará en la Liga Nacional y dará un nuevo paso en su carrera deportiva. El base paranaense fue confirmado como incorporación de Argentino de Junín para disputar la próxima temporada de la máxima categoría del básquet argentino, luego de destacarse con la camiseta de Colón de Santa Fe en la Liga Argentina. Antes de emprender viaje hacia su nuevo destino, el jugador compartió sus sensaciones y repasó el camino que lo llevó hasta este momento.
Formado en el Club Estudiantes de Paraná y con paso por Echagüe, Fernández recibió la noticia después de completar una buena temporada individual en Colón, donde, pese a las dificultades institucionales que atravesó el equipo, logró consolidarse como una de las figuras del plantel.
"La verdad que muy contento por la oportunidad porque es la Liga, es lo que por ahí uno de chico se imagina jugar y hoy en día, con 23 años, poder jugarla y tener minutos va a ser lindo", expresó el jugador al referirse a este nuevo desafío.
Un sueño que comenzó desde la infancia
Fernández recordó que el deseo de convertirse en jugador profesional nació cuando era muy pequeño. Incluso, contó que empezó a entrenar junto a la categoría de su hermano porque todavía no existía una división para su edad: "Desde que tengo memoria, tengo la pelota al lado. Me acuerdo de ir a entrenar con la categoría de mi hermano porque todavía de mi edad no había, así que me metí ahí. Me acuerdo que de chico le decía a mi mamá o a mi viejo, "No, la Liga Nacional es fácil, yo voy a llegar más lejos, llegar a la NBA". A medida que vas creciendo te vas dando cuenta de que lo difícil que es, el buen nivel que hay acá en el país. Siempre tuve la cabeza con ser jugador".
El paso por Colón y el desafío en Junín
Sobre la última temporada en Colón de Santa Fe, Fernández explicó que el equipo debió afrontar numerosas complicaciones, aunque finalmente consiguió el objetivo de mantener la categoría.
"Se nos dio que no pudimos completar nunca el roster del plantel, por lo que éramos un equipo medio corto. Éramos seis-siete jugadores que teníamos muchos minutos y, al tener muchos minutos, tenías mucha participación. Y dentro de todo, con algunas complicaciones que hubo adentro del club, pudimos sacar a flote la temporada y pudimos quedarnos en la permanencia, que era la idea".
Respecto de su llegada a Argentino de Junín, comentó que todavía no había podido dialogar con el entrenador principal, aunque sí mantuvo contacto con uno de sus asistentes técnicos, a quien conocía de su paso por Riachuelo.
En cuanto a las expectativas deportivas, consideró que el primer objetivo colectivo será sostener la categoría, aunque dejó abierta la posibilidad de pelear por metas mayores si el rendimiento del equipo acompaña.
Afianzarse en la máxima categoría
A diferencia de su anterior experiencia en la Liga Nacional, cuando integró el plantel de Riachuelo como jugador Sub-21, Fernández remarcó que ahora asumirá un rol diferente: "Ahora lo tomo un poco diferente porque ya voy como ficha mayor. La otra vez, hace dos años que jugué en Riachuelo la Liga, estaba como Sub-21. Me parece que ahora, al ser mayor, tenemos otras responsabilidades, otro rol dentro del equipo y más que nada quiero afianzarme. Creo que terminar la temporada y decir que no me deje nada y tratar de que me vean afianzado con seguridad, de que la puedo jugar y que puedo desarrollar bien dentro de ella".
Consultado sobre sus referentes en la posición de base, no dudó en mencionar a dos de las principales figuras del seleccionado argentino: "(Facundo) Campazzo me gusta mucho la intensidad y (Nicolás) Laprovittola son los dos de un juego diferente y esa mezcla lo he visto siempre de chico, me ha gustado mucho. Lapro tiene un poco más esa mente asesina de gol y Facu la intensidad".
Finalmente, el jugador reconoció que, por ahora, su prioridad pasa por consolidarse en la Liga Nacional antes de pensar en nuevos horizontes: "Yo en dos o tres años, mi idea es seguir subiendo de a poco. No pienso tanto tan lejos, pero no lo descarto tampoco. Si se llega a dar que estos años me va bien y puede ser una posibilidad, me encantaría".