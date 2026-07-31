Handball: equipo de Don Bosco se prepara para el Torneo Clausura y el Regional

REDACCIÓN ELONCE
El equipo femenino de Handball del club Don Bosco afrontará el Torneo Clausura de la Federación Entrerriana y en agosto disputará el Torneo Regional Fase 1 en Concordia. Tras finalizar segundo en el Apertura, el plantel buscará mantener el protagonismo.
El equipo femenino de Handball del club Don Bosco comenzó la preparación para afrontar el Torneo Clausura de la Federación Entrerriana de Handball, luego de completar una destacada actuación en el Apertura, certamen en el que finalizó en el segundo puesto. Además, en agosto disputará el Torneo Regional Fase 1, una competencia de carácter nacional que reunirá a equipos de distintas provincias.
Con el objetivo de sostener el buen rendimiento mostrado durante la primera parte de la temporada, el plantel intensificó los entrenamientos bajo la conducción técnica de Joaquín Oroño. El equipo practica los martes y viernes de 20 a 21 horas, con la mirada puesta en un semestre cargado de desafíos tanto a nivel provincial como regional.
Constanza, una de las integrantes del plantel, dialogó con Elonce y explicó cómo se desarrolla la competencia que afrontan durante el año. “Participamos de la Federación Entrerriana de Handball, que es la liga a nivel provincial. Esto se inicia con el Torneo Apertura, que ya finalizó la temporada pasada. Quedamos segundas en la tabla”.
Un semestre con competencias provinciales y nacionales
La jugadora detalló que el certamen provincial reúne a ocho equipos y representa el principal torneo del calendario entrerriano. Tras la finalización del Apertura, el equipo comenzó a trabajar con la mira puesta en el Clausura, donde intentará volver a pelear por los primeros lugares.
El buen desempeño conseguido durante la primera parte del año también le permitió al conjunto asegurar su participación en una competencia de mayor jerarquía, que reúne a instituciones de distintas provincias del país.
En ese sentido, Constanza comentó: “en agosto tenemos el Torneo Regional, que es nacional Fase 1. Participan varias provincias de la región y tenemos un viaje de tres o cuatro días”.
El Regional se jugará en Concordia
El Torneo Regional Fase 1 tendrá como sede a la ciudad de Concordia y convocará a equipos de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba. La competencia representa un importante desafío deportivo, ya que enfrentará a algunos de los mejores equipos de la región.
La edición anterior se disputó en San Nicolás, mientras que este año el certamen llegará a territorio entrerriano, lo que permitirá reducir distancias de traslado para los equipos locales y brindar una oportunidad para que el público de la provincia pueda disfrutar de un torneo de nivel nacional.
Para el plantel de Don Bosco, la participación en este campeonato constituye una posibilidad de seguir creciendo, medir su nivel competitivo y sumar experiencia frente a rivales de diferentes ligas.