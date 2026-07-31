"Económicas Day": Estudiantes de escuelas secundarias conocieron la oferta académica de la FCE

REDACCIÓN ELONCE
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNER realizó la primera edición de Económicas Day para acercar la vida universitaria a estudiantes de escuelas secundarias.
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) llevó adelante la primera edición de Económicas Day, una jornada destinada a que estudiantes de escuelas secundarias conozcan la vida universitaria, la oferta académica y los distintos servicios que brinda la institución.
La propuesta reunió a alumnos de la Escuela de Jóvenes y Adultos N° 40 San Martín y de la ESJA Victoriano Montes, que funcionan en los edificios de las escuelas Bavio y 25 de Mayo, respectivamente. A lo largo del día también participaron estudiantes de otras instituciones educativas.
El secretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad, Pablo Galarza, explicó a Elonce que el objetivo fue acercar la universidad a quienes muchas veces postergaron sus estudios y mostrarles las posibilidades de formación que ofrece la institución.
Una invitación a proyectar el futuro
Durante la jornada, los estudiantes recorrieron distintas estaciones preparadas por la Facultad, donde recibieron información sobre las carreras y los espacios de acompañamiento que forman parte de la vida universitaria.
"Las facultades y la universidad pública tienen una apertura mucho más amplia que solamente estudiar una carrera. Tenemos muchas actividades para ofrecer", destacó Galarza.
El funcionario explicó que la intención fue despertar inquietudes y acompañar a quienes aún no definieron su proyecto de formación.
Cinco propuestas académicas
Actualmente, la Facultad de Ciencias Económicas ofrece cinco carreras: Contador Público, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Gestión de las Organizaciones, Tecnicatura Universitaria en Gestión de la Administración Pública y Tecnicatura en Gestión de Recursos Humanos.
Además de la oferta académica, los visitantes conocieron otros espacios institucionales como el Club de Emprendedores, el Centro de Idiomas y las actividades deportivas y recreativas.
Galarza también informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de articulación, instancia previa al ingreso para quienes comenzarán sus estudios en 2027.
"La universidad también es para ellos"
Desde las escuelas participantes valoraron la iniciativa por acercar a los estudiantes adultos a la educación superior.
La rectora de la ESJA N° 40 San Martín, Cintia Suárez, destacó que la propuesta tuvo una amplia convocatoria.
"La participación fue casi del 100% de nuestros estudiantes de tercer año. Los invitamos para que vean que la universidad es para ellos también", afirmó.
Agregó que muchos de los alumnos debieron postergar sus proyectos personales y educativos, por lo que este tipo de actividades les permite visualizar nuevas oportunidades.
En el mismo sentido, la docente Daniela Martínez sostuvo que conocer la universidad ayuda a los estudiantes a proyectar su futuro.
"Después trabajamos estos espacios en el aula y eso les da más claridad para elegir y darse cuenta de que también pueden seguir creciendo", concluyó.