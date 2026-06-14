“Este plantel va a pelear”: el mensaje de los jugadores de Patronato tras la igualdad en el Grella

Las repercusiones del empate de Patronato ante Atlético Rafaela dejaron una sensación compartida entre los protagonistas del conjunto rojinegro: el equipo hizo méritos para ganar, pero se encontró con una gran actuación del arquero rival y no logró romper el cero en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Uno de los primeros en analizar el encuentro fue el arquero Alan Sosa, quien resaltó el rendimiento colectivo y la solidez defensiva mostrada por el equipo de Marcelo Candia.

“Hoy hicimos figura al arquero. Sacó dos pelotas y yo no la toqué. Eso es positivo porque hicimos una gran labor defensiva y cuando el arquero rival tiene una gran tarde y te saca dos pelotas así no se puede hacer nada”, sostuvo.

Confianza en el funcionamiento del equipo

Sosa consideró que Patronato fue protagonista durante gran parte del encuentro y destacó el desempeño de quienes debieron reemplazar a jugadores ausentes.

“Tuvimos la pelota todo el partido. Hoy hacía falta Brandon (Cortés) y Barinaga lo hizo muy bien, tienen características muy similares. Los chicos están bien, los que entran lo hacen bien”, afirmó.

Alan Sosa, arquero y capitán de Patronato. Foto: Elonce.

El arquero también se refirió a los inconvenientes físicos que sufrió el plantel durante las últimas semanas y consideró que fueron un factor que condicionó el rendimiento del equipo.

“Las lesiones nos matan y si estamos todos, este plantel va a pelear”, exclamó.

La preocupación por Juan Salas

Durante el partido, Juan Salas debió abandonar el campo de juego por una molestia física, situación que generó preocupación en el cuerpo técnico y sus compañeros. “Ojalá no sea nada porque es un pibe que se la banca. Confiamos en que el fin de semana que viene lo vamos a tener”, expresó Sosa sobre el defensor.

Respecto del presente de Patronato en el campeonato, el arquero pidió tranquilidad y recordó que todavía queda mucho camino por recorrer en la competencia.

“Falta un montón para que termine el torneo. Estamos a dos de entrar al Reducido. Nosotros miramos para arriba. No le doy mucha bola a la tabla porque las segundas rondas son las que definen las cosas”, manifestó.

Además, destacó la tarea realizada por Marcelo Candia desde su llegada al banco de suplentes: “Hoy es su décimo partido y perdimos uno solo”.

Rivero celebró su regreso

Otro de los futbolistas que dialogó tras el encuentro fue Hernán Rivero, quien volvió a sumar minutos luego de superar una complicada lesión. “Esta fue la primera semana que entrené a la par de mis compañeros. A partir del miércoles, me sumé al grupo. Estoy contento porque fue una lesión jodida, donde se me había despelechado el tendón de Aquiles, me habían dado casi un mes afuera, pero con suerte con los kinesiólogos aceleramos y pudimos volver”, explicó.

En cuanto al análisis del partido, el delantero consideró que Atlético Rafaela logró imponer un desarrollo incómodo y con pocas situaciones de peligro.

Hernán Rivero. Foto: Elonce.

“Fue un partido muy trabado, casi no hubo situaciones de gol. Creo que las únicas fueron la de (Joaquín) Barolín en el primer tiempo y en la que pateo yo en el segundo tiempo. Sabíamos que es un equipo que busca eso y quizás con el empate buscan eso”, comentó.

La necesidad de mejorar en ataque

Rivero entendió que al equipo le faltó claridad en los metros finales para transformar el dominio territorial en situaciones concretas.

“Creo que nos tocó un poco crear juego. Faltó ser más claro de mitad de cancha hacia adelante. Este punto, si ganamos el partido que viene, va a servir”, analizó.

El delantero también se refirió al trabajo realizado junto a Tomás Attis en ofensiva y valoró la experiencia de compartir el ataque con otro centrodelantero.

“Nos sentimos cómodos en la semana, el día que hicimos fútbol nos sentimos bien. Creo que fue un buen cambio para los muchachos que habían hecho un gran desgaste”, señaló.

Reynaga y Bravo coincidieron en el análisis

Renzo Reynaga. Foto: Elonce.

Por su parte, Renzo Reynaga reveló que terminó el encuentro con molestias físicas tras una acción dentro del área rival. “El último golpe en el área me dolió mucho”, indicó.

Sobre el desarrollo del juego, el atacante sostuvo: “Fue un partido feo. Creo que terminamos cayendo en lo que ellos propusieron. Fue un partido sucio donde a ellos se les permitió jugar a eso. Hay que trabajar mucho que tenemos otros dos partidos de local. Queremos que los puntos queden acá”.

En la misma línea se expresó el mediocampista Federico Bravo, quien consideró que Patronato fue superior durante buena parte del partido, aunque reconoció que el empate terminó reflejando lo sucedido en el campo.

Federico Bravo. Foto: Elonce.

“Fue un partido muy duro y feo para mirarlo. Pudimos hacernos dueño del partido casi en su totalidad, que es lo que buscábamos. Terminó siendo un empate justo para los dos lados”, concluyó.

Con el punto obtenido ante Atlético Rafaela, Patronato continúa cerca de los puestos de clasificación al Reducido y buscará aprovechar los próximos compromisos como local para volver al triunfo y acercarse a los principales lugares de la tabla.