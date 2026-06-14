Trascendieron imágenes del momento en que una persona le dispara a otra en Concepción del Uruguay

El momento en que un hombre dispara con el arma de fuego y balea a otro

En las últimas horas comenzaron a circular imágenes de la balacera ocurrida en la zona de calles Lacava y Ñandubay, en Concepción del Uruguay, donde un joven resultó herido de arma de fuego este sábado por la tarde.

Los registros, captados por vecinos, muestran los momentos posteriores al ataque. En uno de ellos se observa cómo la víctima es trasladada de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Justo José de Urquiza para recibir atención médica, según publicó La Pirámide.

Foto: La Pirámide

De acuerdo a fuentes policiales, el joven presentaba una herida con orificio de entrada y salida en la zona de la ingle. No obstante, el parte médico indicó que las lesiones no revestían gravedad y que el paciente fue asistido de manera ambulatoria.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hecho se habría producido en el marco de un conflicto de vieja data entre las personas involucradas, aunque las circunstancias aún son materia de investigación.

En tanto, personal policial continúa trabajando en la recolección de testimonios y pruebas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las imágenes del episodio generaron fuerte repercusión en redes sociales, donde los usuarios compartieron los videos que evidencian la violencia del hecho y el rápido accionar de quienes asistieron al herido.