Dos muertos tras choque frontal de camionetas sobre Ruta 12, a la altura de La Paz

Fallecieron ambos conductores, mientras que una mujer fue hospitalizada con lesiones leves. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo en el kilómetro 598 de la Ruta Nacional 12, a la altura de La Paz. Las identidades de las víctimas.
Un fatal accidente de tránsito dejó como saldo dos personas fallecidas y una mujer herida; ocurrió durante las primeras horas de este domingo en el kilómetro 598 de la Ruta Nacional 12, a la altura de La Paz.
Por causas que son materia de investigación, colisionaron una camioneta Volkswagen Saveiro blanca y una Peugeot Partner gris que circulaban en sentidos opuestos sobre la traza nacional.
De acuerdo con la información policial, la Volkswagen Saveiro era conducida por Matías Andreotti, de 23 años y oriundo de La Paz, mientras que la Peugeot Partner era guiada por Héctor Manuel Orzusa, de 66 años, domiciliado en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe.
Murieron ambos conductores
Como consecuencia de la violencia del impacto, ambos conductores fallecieron en el lugar del siniestro.
En tanto, Silvia Lucía Gardini, de 64 años y pareja del conductor de la Peugeot Partner, resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica.
La mujer fue derivada al Hospital 9 de Julio de La Paz, donde quedó internada en observación.
La acompañante sufrió lesiones leves
Desde el centro asistencial informaron que la paciente presentaba lesiones de carácter leve y permanecía bajo control médico preventivo.
Mientras tanto, las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias que desencadenaron el choque fatal.
Hasta el momento no se informó oficialmente el origen ni el destino de los vehículos involucrados en el siniestro.
Investigan las causas del accidente
En el lugar trabajó personal de Comisaría Primera de La Paz junto a efectivos de la División Policía Científica, que realizó las pericias de rigor para establecer la mecánica del accidente.
También participaron Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron en las tareas de asistencia y seguridad sobre la ruta.
La investigación continúa bajo intervención de las autoridades judiciales competentes, que procuran determinar las causas que provocaron la colisión frontal entre ambos rodados.