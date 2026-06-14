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Policiales Concordia

Conductor destrozó su camioneta al chocarla contra una columna de alumbrado

El conductor y su acompañante fueron trasladados al Hospital Masvernat, donde quedaron en observación con lesiones leves. El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo sobre avenida San Lorenzo, en Concordia.

14 de Junio de 2026
Accidente en Concordia
Accidente en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

El conductor y su acompañante fueron trasladados al Hospital Masvernat, donde quedaron en observación con lesiones leves. El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo sobre avenida San Lorenzo, en Concordia.

Accidente en Concordia. El conductor de una camioneta Volkswagen Saveiro impactó contra una columna de alumbrado público; ocurrió alrededor de las 7.45 de este domingo en la intersección de avenida San Lorenzo y calle Nogoyá, en Concordia.

 

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo mientras circulaba por avenida San Lorenzo en sentido este-oeste y terminó colisionando contra un poste de luz ubicado a un costado de la calzada.

Como consecuencia del impacto, tanto el conductor como la acompañante sufrieron lesiones y debieron ser asistidos por personal de emergencias.

 

Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación médica más exhaustiva.

 

Desde el centro asistencial se informó que las dos personas quedaron en observación y que, en una primera evaluación, presentaban escoriaciones leves, sin requerir tratamientos de urgencia.

Tras el siniestro, efectivos policiales realizaron las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque. Asimismo, intervino personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes en el lugar del hecho.

 

La investigación continuará para establecer las causas que provocaron que el vehículo terminara impactando contra la estructura de alumbrado.

 

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