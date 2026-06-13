Secuestraron armas, marihuana y un auto tras disturbio en la vía pública: conducía con 3,77 g/L

Un procedimiento policial realizado durante la mañana de este sábado en San Salvador culminó con el secuestro de marihuana, armas blancas y un auto, luego de que se denunciara un presunto disturbio en la vía pública protagonizado por dos hombres mayores de edad.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.05 sobre avenida 9 de Julio, donde personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental San Salvador acudió tras recibir un llamado que alertaba sobre una situación conflictiva en la que habría personas portando armas blancas.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a dos hombres mayores de edad domiciliados en la ciudad, quienes se encontraban a bordo de un Volkswagen Gol.

Hallaron marihuana y armas blancas

Durante el procedimiento, los uniformados realizaron un palpado preventivo a los involucrados y detectaron que uno de ellos llevaba un envoltorio con una sustancia sospechosa.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal local, que dispuso la presencia de personal de la División Drogas Peligrosas. Tras las pericias correspondientes, los efectivos secuestraron 16,2 gramos de marihuana.

Posteriormente, durante la requisa del vehículo, los policías hallaron dos cuchillos y un machete, elementos que también fueron formalmente secuestrados en el marco de la investigación.

Alcoholemia positiva y hallazgo de restos de una bomba molotov

En el lugar también intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia al conductor del vehículo.

Según se informó, la prueba arrojó un resultado de 3,77 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior a los límites permitidos para conducir.

Además, mientras continuaban las actuaciones, los investigadores localizaron en las inmediaciones restos de una botella compatible con una bomba molotov, elemento que fue secuestrado para ser incorporado a la causa.

Intervención de la Fiscalía

Tras tomar conocimiento de los elementos encontrados, la Fiscalía interviniente ordenó el formal secuestro del auto Volkswagen Gol y dispuso la correcta identificación de los dos hombres involucrados.

Ambos quedaron supeditados a la causa mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho y establecer si existió algún delito vinculado con los elementos secuestrados durante el procedimiento.