Iba con su familia, intentó estacionar sobre la banquina y cayó a una alcantarilla con agua

Un automóvil volcó durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Provincial Nº 8, a la altura del kilómetro 1, frente a la localidad de Cerrito. Como consecuencia del accidente, el conductor sufrió lesiones leves y debió ser trasladado al hospital.

Según informó la Policía, personal de la Comisaría de Cerrito intervino en el siniestro ocurrido pasadas las 3. En el vehículo, un Fiat Siena, viajaban tres integrantes de una familia domiciliada en esa localidad: un hombre de 51 años, una mujer de 41 y la hija de ambos, de 13 años.

De acuerdo con los primeros datos, el automóvil circulaba por la ruta cuando el conductor intentó detener su marcha sobre la banquina. En esas circunstancias realizó una mala maniobra, perdió el control del rodado y terminó volcando.

Cayeron a una alcantarilla con agua

Tras el vuelco, el vehículo cayó sobre una alcantarilla que contenía agua, lo que generó momentos de preocupación para los ocupantes.

A raíz del siniestro, el conductor fue trasladado al Hospital José María Miranda, donde los médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve.

En tanto, la mujer y la adolescente que lo acompañaban resultaron ilesas y no requirieron asistencia médica.

Personal policial trabajó en el lugar para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.