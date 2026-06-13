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Policiales Paraná

Joven fue hospitalizado tras chocar contra una camioneta en avenida Almafuerte

El joven habría perdido el control tras quedarse dormido y terminó impactando contra una camioneta estacionada sobre la avenida. Fue trasladado al hospital San Martín.

13 de Junio de 2026
Fuerte choque en Avenida Almafuerte
Fuerte choque en Avenida Almafuerte

REDACCIÓN ELONCE

El joven habría perdido el control tras quedarse dormido y terminó impactando contra una camioneta estacionada sobre la avenida. Fue trasladado al hospital San Martín.

Un joven resultó herido y debió ser trasladado al hospital San Martín luego de protagonizar un siniestro vial sobre avenida Almafuerte, entre Ayacucho y Blas Parera, en Paraná.

 

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el conductor de un Fiat Palio que circulaba por Almafuerte en dirección al centro de la ciudad cuando, por causas que se investigan, terminó impactando contra una camioneta. Al parecer se habría quedado dormido al volante.

Foto: Gentileza Gustavo Kap
Foto: Gentileza Gustavo Kap

A raíz de la violencia del choque, la Ford Ranger se movió aproximadamente 10 metros del lugar donde estaba estacionada.

 

En el vehículo involucrado viajaba únicamente el conductor, quien fue asistido en el lugar por personal de emergencias y posteriormente trasladado al hospital San Martín para recibir atención médica.

 

Las circunstancias del hecho son materia de investigación, mientras que personal policial trabaja en la zona para determinar con precisión cómo se produjo el accidente. Elonce.com

Temas:

Choque Paraná avenida Almafuerte Accidente siniestro vial
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