Joven conducía ebrio, despistó en Ruta 32 tras dormirse al volante, abandonó el auto y se fue a acostar a su casa

Un joven ebrio despistó en Ruta 32 y protagonizó un llamativo siniestro vial durante la mañana de este sábado en las inmediaciones del acceso a Hasenkamp. Tras perder el control del automóvil, abandonó el vehículo y regresó a su casa, donde fue encontrado horas más tarde descansando en su habitación.

El hecho fue detectado cerca de las 9.30 por personal policial que realizaba recorridas preventivas por la jurisdicción. Los uniformados observaron un Volkswagen Gol blanco encajado entre la espesa vegetación de la banquina, a un costado de la calzada, sin ocupantes en su interior.

Ante la situación, los efectivos iniciaron averiguaciones para localizar al propietario del rodado y determinar si había personas lesionadas como consecuencia del incidente.

Hallaron al conductor en su vivienda

Las tareas investigativas condujeron a los policías hasta una vivienda ubicada sobre calle Luchessi al 580. En el lugar fueron recibidos por una mujer de 44 años, quien manifestó ser la madre del titular del vehículo, un joven de 18 años de apellido Espinosa.

Según indicaron fuentes oficiales, la mujer confirmó que su hijo era quien conducía el automóvil al momento del despiste. Además, explicó que el joven había regresado a la vivienda tras el incidente.

Al arribar la comisión policial, el conductor se encontraba durmiendo en su habitación. De acuerdo con el relato de su madre, había llegado al domicilio en estado de ebriedad. Las autoridades constataron que no presentaba lesiones, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.