Combi que viajaba hacia Paraná chocó caballos sobre Ruta 11 y cinco personas sufrieron heridas

REDACCIÓN ELONCE
El vehículo viajaba hacia Paraná cuando impactó contra dos caballos que estaban sobre la calzada. Cinco ocupantes sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital.
La combi chocó contra caballos sueltos y cinco personas resultaron con lesiones leves tras un siniestro vial ocurrido este sábado, poco antes de las 7, sobre el kilómetro 116 de la Ruta Provincial Nº 11, en jurisdicción de Victoria.
Según informó la Jefatura Departamental Victoria, el vehículo involucrado fue una Mercedes Benz Sprinter que transportaba a 19 pasajeros y se dirigía hacia la ciudad de Paraná. La unidad era conducida por un hombre de 48 años domiciliado en Florencio Varela.
Por causas vinculadas a la presencia de animales sobre la cinta asfáltica, la combi impactó contra dos caballos que se encontraban sueltos en la ruta.
Cinco pasajeros con lesiones leves
A raíz de la colisión, cinco ocupantes fueron trasladados al Hospital Fermín Salaberry. Tras ser examinados por los profesionales de salud, se determinó que presentaban lesiones de carácter leve.
Luego de las actuaciones realizadas en el lugar, los investigadores lograron identificar al propietario de los equinos. Se trata de un vecino radicado en la zona del Primer Cuartel de Victoria.
Intervinieron en el procedimiento efectivos de Policía Científica, personal de la Brigada de Delitos Rurales y el veterinario policial, quienes trabajaron para establecer las circunstancias en que los animales llegaron a la calzada y determinar eventuales responsabilidades por el hecho.