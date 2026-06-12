Detuvieron a un hombre armado tras escuchar disparos durante una recorrida

REDACCIÓN ELONCE
Efectivos policiales acudieron a una zona de la capital entrerriana tras oír detonaciones de arma de fuego. Un hombre fue detenido y le secuestraron una pistola 9 milímetros con municiones.
Detuvieron a un hombre armado durante un procedimiento realizado por personal policial que patrullaba por la zona de Bajada Grande. Los efectivos escucharon detonaciones de arma de fuego mientras realizaban una recorrida preventiva por calle Croacia Sur.
Ante la situación, los uniformados se dirigieron hacia la zona de calle Portland para verificar el origen de los disparos. Al advertir la presencia policial, un sujeto intentó evadir el control y darse a la fuga. Los agentes lograron interceptarlo y demorarlo a pocos metros del lugar.
Secuestraron una pistola y municiones
Los efectivos constataron que el hombre portaba una pistola calibre 9x19 milímetros, junto con su respectivo cargador y 16 cartuchos del mismo calibre. Tras el hallazgo, se informó de inmediato al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del arma de fuego y de los elementos vinculados al hecho.
Asimismo, el funcionario judicial ordenó la detención del implicado, que fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.