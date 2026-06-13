Realizaron 35 allanamientos y detuvieron a dos sospechosos por el crimen de un policía de la PFA

La Policía Federal Argentina desplegó un amplio operativo en Rosario en el marco de la investigación por el asesinato del agente Rodolfo Manfredi. Hubo dos detenidos, secuestro de armas, drogas, municiones y otros elementos vinculados a la causa.
El homicidio de un agente federal en Rosario motivó un amplio operativo de la Policía Federal Argentina (PFA), que incluyó 35 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad y culminó con la detención de dos hombres presuntamente vinculados al ataque que terminó con la vida del agente Rodolfo Manfredi.
El procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en Rosario y su área metropolitana. Las medidas fueron ordenadas por la Justicia luego de una extensa investigación encabezada por la fuerza federal y los fiscales intervinientes.
El hecho investigado ocurrió en el barrio Villa Banana, cuando dos efectivos de la PFA realizaban tareas de prevención y patrullaje. Según se informó, los uniformados fueron emboscados por varios individuos armados mientras efectuaban controles poblacionales en las inmediaciones de Gutenberg y Bulevar 27 de Febrero. Durante el enfrentamiento, el agente Manfredi resultó mortalmente herido, mientras que el cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe sufrió lesiones de distinta consideración.
Amplia investigación y despliegue operativo
Tras el ataque, la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario inició una serie de tareas de inteligencia destinadas a identificar a los responsables y determinar sus posibles lugares de residencia. La investigación contó con la intervención de la Fiscalía Federal de Rosario, a cargo de Santiago Alberdi, y de la Fiscalía de la Acusación, encabezada por Laura Ricardo.
Con las pruebas recolectadas durante la pesquisa, el Juzgado de Garantías a cargo de Carlos Vera Barros autorizó la realización de 35 allanamientos en diversos puntos de Rosario. Los procedimientos se concentraron principalmente en domicilios ubicados en las calles Gutenberg, Gálvez, Virasoro, Rueda, Felipe More y Bulevar 27 de Febrero, además de otros objetivos localizados en distintos sectores de la ciudad.
Como resultado de los operativos, fueron detenidos dos hombres mayores de edad que quedaron bajo sospecha de haber participado en el sangriento ataque contra los efectivos federales. Además, los investigadores secuestraron una importante cantidad de elementos considerados de interés para la causa.
Armas, drogas y celulares secuestrados
Durante los allanamientos, la Policía Federal incautó tres armas de fuego: una calibre .22 corto, una pistola calibre .22 y un revólver calibre .44 Magnum. También fueron secuestradas 162 municiones de distintos calibres, además de prendas de vestir con aparentes manchas hemáticas que serán sometidas a peritajes.
Los efectivos hallaron además 358 envoltorios de clorhidrato de cocaína, otros 86 gramos de la misma sustancia, dosis de marihuana, elementos para corte y fraccionamiento de estupefacientes, dos balanzas de precisión, 26 teléfonos celulares y un dispositivo electrónico de cobro tipo Posnet.
Debido a la magnitud del operativo participaron brigadas del Departamento Investigaciones Federales Rosario y de las Divisiones Unidad Operativa Federal de Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe y San Nicolás, entre otras dependencias de apoyo.
Las tareas investigativas continúan con el objetivo de localizar y detener al resto de los sospechosos identificados como presuntos autores del ataque. Los detenidos y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa que investiga el homicidio del agente federal.