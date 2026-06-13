Concordia: detuvieron a un ciudadano uruguayo que tenía pedido de captura y lo entregaron a las autoridades

Sobre el hombre pesaba un pedido de captura emitido por la Justicia del Estado fronterizo, en una causa por drogas. Fue identificado en el barrio Villa Busti de la localidad entrerriana. Ya había sido detenido el pasado 5 de marzo por tenencia de estupefacientes.
Un ciudadano uruguayo con pedido de captura vigente emitido por la Justicia de la República Oriental del Uruguay fue detenido en la ciudad de Concordia y posteriormente entregado a las autoridades de su país, en el marco de un operativo coordinado entre fuerzas policiales y organismos migratorios, publicó Concordia Policiales.
El procedimiento fue llevado a cabo por personal de Comisaría Tercera, que localizó al hombre en el barrio Villa Busti durante tareas de prevención e identificación en la vía pública. Tras su identificación, los efectivos iniciaron averiguaciones sobre su situación legal y migratoria.
Como resultado de las consultas realizadas ante la Dirección Nacional de Migraciones y autoridades policiales uruguayas, se confirmó que el individuo era requerido por la Seccional Tercera de la ciudad de Salto y que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.
Según la información oficial, el requerimiento judicial le impedía salir legalmente del territorio uruguayo. Una vez corroborados los datos, se dispuso su traslado al Centro de Frontera Salto Grande, donde se concretó su entrega a las autoridades del vecino país.
El hombre quedó así a disposición de la Justicia uruguaya, que continuará con las actuaciones correspondientes en relación al caso que motivó su detención.
Antecedentes por una causa de drogas
Antecedentes
De acuerdo a fuentes policiales, el ciudadano ya había sido detenido en Concordia el pasado 5 de marzo, en el marco de un allanamiento por una causa de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
En ese operativo se secuestró una cantidad significativa de dosis de cocaína, en una investigación vinculada al narcomenudeo. Posteriormente, el hombre recuperó la libertad en territorio argentino, informó Concordia Policiales.
Sin embargo, las averiguaciones posteriores permitieron establecer que mantenía un requerimiento judicial pendiente en Uruguay, lo que derivó en la activación de mecanismos de cooperación internacional para su localización y entrega.
Trabajo conjunto entre Argentina y Uruguay
El procedimiento demandó la intervención coordinada de organismos policiales y migratorios de ambos países, que trabajaron para verificar la identidad del ciudadano y la vigencia del pedido de captura.
Finalmente, tras cumplirse los protocolos correspondientes, el detenido fue trasladado al paso fronterizo de Salto Grande, donde fue formalmente entregado a las autoridades uruguayas.
La causa quedó bajo la órbita de la Justicia de la República Oriental del Uruguay, que continuará con las diligencias judiciales en curso.