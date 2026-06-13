San José: un motociclista sufrió fracturas graves tras un choque con una furgoneta en Ruta 130

El accidente ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 130 y calle 29 de Abril, en cercanías del acceso a la localidad de Liebig. El conductor del rodado menor tuvo lesiones en tibia y peroné, mientras que el acompañante sufrió heridas leves.
Un joven motociclista resultó con lesiones de gravedad tras protagonizar un siniestro vial en la ciudad de San José, en la intersección de la Ruta Provincial 130 y calle 29 de Abril, en cercanías del acceso a Liebig.
El hecho ocurrió en horas del mediodía, cuando por causas que aún se investigan colisionaron una furgoneta Fiat Fiorino, conducida por un hombre de 31 años, y una motocicleta Honda CG Titan 150 cc., en la que se trasladaban dos jóvenes de 21 y 20 años, ambos domiciliados en San José.
Como consecuencia del impacto, los ocupantes del rodado menor debieron ser trasladados a un centro de salud para su atención médica. Tras ser examinados, se confirmó que el conductor de la motocicleta sufrió fracturas de tibia y peroné en su pierna derecha, además de múltiples escoriaciones, por lo que las lesiones fueron calificadas como de carácter grave.
En tanto, el acompañante presentó heridas leves y se encuentra fuera de peligro.
En el lugar intervino personal de Comisaría San José junto a efectivos de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.
La investigación continúa para determinar las responsabilidades en el hecho.