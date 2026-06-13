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Un auto se incendió mientras circulaba por Blas Parera: una mujer y sus hijos fueron hospitalizados por estado de shock

Un vehículo sufrió daños totales tras prenderse fuego en plena marcha en calle Blas Parera de Paraná. Una madre y sus dos hijos menores fueron trasladados al Hospital San Roque en estado de shock.

13 de Junio de 2026
No hubo heridos.
No hubo heridos.

Un vehículo sufrió daños totales tras prenderse fuego en plena marcha en calle Blas Parera de Paraná. Una madre y sus dos hijos menores fueron trasladados al Hospital San Roque en estado de shock.

Un auto Volkswagen Suran se incendió mientras circulaba por calle Blas Parera de Paraná y generó momentos de tensión para una familia que viajaba a bordo. Como consecuencia del siniestro, una mujer y sus dos hijos menores fueron trasladados al Hospital San Roque debido al estado de shock que presentaban tras lo ocurrido.

 

El hecho fue advertido por personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo en la zona. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo estaba envuelto en llamas y solicitaron la intervención de los Bomberos.

Según manifestó el conductor, antes de que se iniciara el foco ígneo el rodado presentaba una pérdida de aceite y emanaba humo, situación que derivó en el incendio.

 

Intervención de Bomberos

 

Tras el aviso de emergencia, los Bomberos acudieron al lugar y desplegaron un operativo para controlar las llamas.

Los equipos trabajaron durante varios minutos hasta lograr extinguir por completo el fuego, evitando que se propagara a otros vehículos o sectores cercanos.

 

Sin embargo, el auto sufrió daños materiales totales como consecuencia del incendio.

 

Asistencia a la familia

 

Mientras se desarrollaban las tareas para sofocar el fuego, una ambulancia acudió al lugar para asistir a los ocupantes del vehículo.

La madre y sus dos hijos menores fueron trasladados al Hospital San Roque debido al estado de shock provocado por la situación vivida, aunque no se informó que presentaran lesiones.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente.

Temas:

Incendio Auto Blas Parera Paraná
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