Rescataron a una mujer desvanecida tras el incendio de una vivienda en Gualeguay

Por causas que tratan de esclarecerse, en el barrio 117 Viviendas de la ciudad de Gualeguay, los Bomberos Voluntarios lograron rescatar a una mujer de morir incinerada. Fue derivada a un hospital.
Una mujer fue rescatada por Bomberos Voluntarios en la noche del jueves tras un incendio ocurrido en una vivienda de la ciudad de Gualeguay.
Según conoció Elonce, el incendio de gran magnitud ocurrió pasada las 23 horas y, al ingresar en el interior de la casa, encontraron a la mujer desvanecida.
Tras rescatar a la propietaria, una ambulancia se hizo presente en el lugar y derivaron a la mujer a un hospital local. Por el momento, se desconoce su estado de salud.