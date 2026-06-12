Tragedia en Mallorca: murió un argentino en un incendio y hay al menos 24 heridos

Un argentino de 58 años falleció en un incendio que se desató en un edificio de departamentos en la localidad turística de Magaluf, en la isla española de Mallorca. En el mismo siniestro también murió una mujer y al menos 24 personas resultaron heridas, varias de ellas con necesidad de hospitalización.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en un inmueble de nueve plantas ubicado en el municipio de Calvià, una de las zonas más concurridas del archipiélago balear.

Un incendio que se desató de madrugada

Según informaron medios locales, el fuego comenzó alrededor de las 5 de la mañana en un departamento situado en el tercer piso del edificio. Las llamas avanzaron rápidamente y sorprendieron a los residentes mientras dormían.

“El fuego comenzó alrededor de las 5 de la mañana, las llamas avanzaron rápidamente por el edificio y sorprendieron a los residentes mientras dormían”, detallaron fuentes del caso.

La rápida propagación del incendio obligó a desplegar un importante operativo de emergencia para evacuar a los ocupantes del inmueble y controlar la situación.

La víctima argentina y el operativo de rescate

De acuerdo con las primeras informaciones, el ciudadano argentino trabajaba como socorrista en un hotel de la zona turística. Hasta el momento, su identidad no fue difundida oficialmente por las autoridades.

En medio de la emergencia, varios vecinos intentaron contener el fuego por sus propios medios, aunque finalmente la situación superó las posibilidades iniciales.

Más de una decena de personas debieron ser evacuadas de urgencia, mientras que los equipos de emergencia lograron controlar las llamas aproximadamente

dos horas después de iniciado el incendio.

Foto: Diario de Mallorca

Entre los heridos, al menos nueve fueron hospitalizados por inhalación de humo, aunque no se reportaron, por el momento, otros casos de gravedad extrema.

Investigación en curso y luto oficial

Las autoridades españolas continúan trabajando para determinar las causas que originaron el incendio. Como parte del procedimiento, el departamento donde se inició el fuego y las unidades cercanas fueron precintadas para facilitar las pericias.

Tras la tragedia, el Ayuntamiento de Calvià decretó dos días de luto oficial. El alcalde Juan Antonio Amengual confirmó que “las banderas permanecerán a media asta en los edificios municipales” y que se realizará un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.

Además, los técnicos evalúan el estado estructural del edificio para determinar cuándo podrán regresar los vecinos que fueron evacuados. Según las estimaciones preliminares, el retorno podría concretarse entre el domingo y el lunes, siempre que las condiciones sean seguras.

Magaluf, un destino turístico golpeado por la tragedia

La localidad es uno de los principales centros turísticos de Mallorca y recibe cada año a miles de visitantes, especialmente provenientes del Reino Unido y Alemania. La localidad se encuentra a unos 22 kilómetros de Palma, la capital de las Islas Baleares.

El incendio generó conmoción tanto entre los residentes como en el ámbito turístico, en una zona que habitualmente se caracteriza por su intensa actividad y afluencia de visitantes.