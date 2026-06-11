La reflexión del papa León XIV antes del Mundial: "Quien no pasa el balón no ha entendido el juego"

A horas del comienzo del Mundial 2026, el papa León XIV utilizó el fútbol para transmitir un mensaje centrado en la convivencia, la solidaridad y el trabajo en equipo. El pontífice publicó una reflexión en sus redes sociales que coincidió con la cuenta regresiva para el inicio del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El mensaje fue difundido a través de la cuenta Pontifex mientras Robert Francis Prevost se encuentra realizando una visita pastoral en España. Allí, el líder de la Iglesia Católica volvió a referirse a un deporte por el que ya había manifestado simpatía en otras oportunidades.

"Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos", escribió el papa León XIV al iniciar una publicación que rápidamente comenzó a circular entre fieles y aficionados al fútbol.

El fútbol como una enseñanza para la vida

En su reflexión, el pontífice utilizó conceptos vinculados al juego colectivo para transmitir una enseñanza más amplia.

"El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos", sostuvo.

Además, profundizó esa idea al señalar que el talento individual no alcanza por sí solo. "Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida", expresó.

El Papa León es un fanático del fútbol.

Un mensaje centrado en la solidaridad

La publicación se conoció apenas un día antes del inicio del Mundial 2026, competencia que reunirá a selecciones de todo el planeta y que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Horas después, el papa León XIV compartió otro mensaje en el que vinculó los valores cristianos con la relación con los demás. Allí sostuvo que el creyente debe actuar con compasión y buscar el bien común sin esperar beneficios personales.

"El cristiano, además de ser bondadoso y amable, ha de ser compasivo, amar sin interés y buscar el bien de los demás", escribió el pontífice en una segunda publicación difundida a través de sus redes oficiales.

El inicio del Mundial 2026

El Mundial comenzará este jueves con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca de Ciudad de México.

La competencia se extenderá hasta el 19 de julio y contará con un total de 104 partidos. La final se disputará en el estadio MetLife de Nueva York, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

En ese contexto, el mensaje del papa León XIV encontró eco entre quienes esperan el inicio del torneo y destacó valores asociados al deporte colectivo en uno de los eventos más importantes del calendario deportivo internacional.