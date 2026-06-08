El papa León XIV calificó los abusos sexuales en la Iglesia como una "plaga" y pidió reparación

El papa León XIV volvió a poner el foco sobre uno de los temas más sensibles para la Iglesia Católica al referirse este lunes a los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Durante un encuentro con la Conferencia Episcopal Española en Madrid, el pontífice reclamó avanzar en la escucha de las víctimas, la reparación de los daños causados y el fortalecimiento de las políticas de prevención.

Las declaraciones se produjeron en el marco de su visita oficial a España y apenas horas antes de una reunión privada prevista con algunas víctimas de abusos. Frente a los obispos españoles, el Santo Padre realizó uno de los mensajes más contundentes desde que comenzó su pontificado.

"Una plaga" que exige respuestas

Durante su intervención, el papa León XIV recordó que existen personas que atraviesan situaciones de profundo sufrimiento y destacó especialmente el caso de quienes fueron dañados por quienes tenían la responsabilidad de protegerlos.

"No faltan los que viven momentos de oscuridad y nos reclama que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", expresó.

Papa León XIV. Foto: EFE.

A continuación, el pontífice calificó los abusos sexuales dentro de la Iglesia como una problemática que requiere una respuesta firme y sostenida.

"Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado", afirmó ante los integrantes de la Conferencia Episcopal.

El pedido de escucha y reparación

En otro tramo de su discurso, el papa León XIV insistió en la necesidad de colocar a las víctimas en el centro de las acciones impulsadas por la Iglesia.

"Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación", sostuvo.

Las palabras del pontífice fueron interpretadas como un nuevo llamado a profundizar los mecanismos de acompañamiento y reparación para quienes sufrieron abusos en ámbitos eclesiásticos.

La intervención también marcó una continuidad respecto de las declaraciones que había realizado días atrás durante el vuelo hacia Madrid, cuando definió los abusos sexuales dentro de la Iglesia como "una herida abierta".

El mensaje del papa León XIV llegó pocas horas antes de un encuentro privado programado con algunas víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos.