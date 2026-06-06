Papa León XIV revolucionó Madrid con una histórica visita tras 15 años de ausencia pontificia

El papa León XIV llegó a Madrid para iniciar una gira apostólica de seis días que despertó una enorme expectativa entre fieles y autoridades. Su presencia puso fin a 15 años sin visitas papales en España y convirtió a la capital en el centro de atención del mundo católico.
El papa León XIV protagonizó este sábado una jornada histórica en Madrid al convertirse en el primer pontífice en visitar España en los últimos 15 años. La llegada del obispo de Roma marcó el inicio de un viaje apostólico que combinará actividades pastorales, encuentros institucionales y mensajes centrados en algunos de los principales desafíos sociales que enfrenta Europa.
Desde las primeras horas de la mañana, la capital española vivió un clima especial. Miles de personas se congregaron en distintos puntos de la ciudad para dar la bienvenida al líder de la Iglesia Católica, cuya presencia despertó una notable movilización popular y una renovada expresión de fe en las calles madrileñas.
La visita tiene un significado particular para los católicos españoles. La última vez que un Papa había pisado suelo español fue en 2011, cuando Benedicto XVI participó de la Jornada Mundial de la Juventud. Desde entonces, ningún pontífice había realizado una visita oficial al país, lo que incrementó la expectativa alrededor de este acontecimiento.
Una ciudad transformada para recibir al Pontífice
Madrid lució completamente preparada para la ocasión. Banderas del Vaticano, decoraciones alusivas al pontífice y múltiples homenajes visuales adornaron avenidas, plazas y edificios históricos de la capital.
Uno de los puntos de mayor concentración fue el entorno del Palacio Real, donde los reyes Felipe VI y Letizia encabezaron la ceremonia oficial de bienvenida. Allí se reunieron miles de fieles, turistas y vecinos que buscaron presenciar de cerca uno de los momentos más importantes de la agenda papal.
Entre los asistentes se encontraban personas llegadas desde distintas regiones de España. Muchos viajaron durante horas para participar de las actividades programadas, especialmente de la multitudinaria misa que el Papa celebrará en la Plaza de Cibeles, donde se espera una asistencia récord que podría superar el millón de personas.
Expectativa por los mensajes que dejará León XIV
La visita no solo tiene una dimensión religiosa, sino también política y social. Durante su estadía en Madrid, León XIV tiene previsto reunirse con representantes de distintas instituciones y pronunciar un discurso ante el Parlamento español en un contexto marcado por la polarización política.
Además, el pontífice buscará poner el foco en problemáticas como la migración, la integración social y la necesidad de fortalecer los valores de solidaridad en las sociedades contemporáneas. Estos temas forman parte central de su agenda desde que fue elegido para conducir la Iglesia Católica.
Las autoridades locales desplegaron un importante operativo de seguridad y logística para garantizar el desarrollo de los actos públicos. También se instalaron decenas de pantallas gigantes en las zonas más concurridas para que los asistentes puedan seguir cada actividad sin inconvenientes, señaló NA.
Barcelona y Canarias, las próximas escalas del viaje
Tras su paso por Madrid, el Papa continuará su recorrido por España con una visita a Cataluña. Allí protagonizará uno de los momentos más simbólicos de su viaje al participar de una ceremonia especial en la emblemática Sagrada Familia.
En el histórico templo diseñado por Antoni Gaudí, León XIV inaugurará la nueva torre dedicada a Jesucristo y celebrará una misa en el marco de los actos conmemorativos por el centenario del fallecimiento del reconocido arquitecto catalán.
La última etapa de la gira tendrá lugar en las Islas Canarias, donde el pontífice centrará su atención en la realidad migratoria. Allí se reunirá con inmigrantes, organizaciones sociales y trabajadores humanitarios, además de rendir homenaje a quienes perdieron la vida intentando llegar a Europa a través de peligrosas rutas marítimas.