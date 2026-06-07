Más de un millón de fieles acompañaron al papa León XIV durante una multitudinaria misa en Madrid

El papa León XIV protagonizó este domingo una de las mayores concentraciones religiosas de los últimos años en España. Más de 1,2 millones de personas participaron de la misa celebrada en la Plaza de Cibeles de Madrid, en el marco de la festividad del Corpus Christi, según informaron los organizadores del evento.

La jornada comenzó con un recorrido en papamóvil por distintas calles de la capital española antes de que el pontífice arribara al centro de la ciudad para presidir la ceremonia religiosa. Miles de fieles acompañaron el trayecto y se concentraron en las inmediaciones de la plaza para participar de la celebración.

La primera misa del papa León XIV en territorio español coincidió con una de las festividades más importantes del calendario litúrgico católico, una fecha de fuerte arraigo en distintas regiones del país.

Una multitud en el corazón de Madrid

Entre las autoridades presentes estuvieron los reyes de España, Leonor de Borbón, la infanta Sofía y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Antes del inicio de la celebración, el alcalde madrileño entregó al papa León XIV la Llave de Oro de la ciudad, una distinción reservada para personalidades de relevancia internacional.

Posteriormente, el pontífice presidió la Santa Misa y la tradicional procesión del Corpus Christi ante una multitud que colmó la Plaza de Cibeles y gran parte de las calles cercanas.

El mensaje del pontífice

Durante su homilía, el papa León XIV destacó la importancia histórica y espiritual que tiene la celebración del Corpus Christi para el pueblo español. Señaló que no se trata únicamente de una manifestación cultural o una tradición heredada, sino de una expresión viva de la fe cristiana.

Además, remarcó que la presencia de Cristo debe traducirse en acciones concretas de solidaridad y cercanía hacia quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, recordó la histórica vinculación entre la festividad religiosa y las iniciativas de caridad impulsadas por la Iglesia en España.

El pontífice también invitó a los fieles a asumir un compromiso activo con la sociedad y a trabajar por el bien común, promoviendo valores como la justicia, la paz y la esperanza.

La agenda del papa León XIV en Madrid continuará durante la tarde con actividades vinculadas a la Orden de San Agustín, congregación a la que pertenece, además de encuentros con referentes de distintos ámbitos de la vida pública y cultural española, en el marco de una visita que movilizó a cientos de miles de personas en la capital del país.