La Fiesta Aniversario de las Aldeas Madres volverá a reunir este domingo a vecinos y turistas en Valle María con una propuesta que combinará tradición, gastronomía, historia y espectáculos para conmemorar los 148 años de la fundación de la localidad. La celebración, con acceso libre y gratuito, forma parte de la agenda turística de vacaciones de invierno de Entre Ríos y espera recibir a visitantes de distintos puntos de la provincia y del país.

La presentación oficial de la programación se realizó en el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, donde autoridades provinciales y municipales destacaron la importancia del evento como una de las principales propuestas culturales del fin de semana.

La jornada comenzará desde las primeras horas del domingo y se extenderá durante toda la tarde con actividades para toda la familia.

Una fiesta que potencia el turismo en vacaciones de invierno

El secretario ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, destacó a Elonce que la celebración llega en un momento clave para la actividad turística.

"Estamos en la mitad del receso invernal de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es cuando más turistas recibimos. Estamos contentos de tener esta gran fiesta en la agenda para recibir a todos los visitantes que recorrerán Paraná y las aldeas", expresó.

Además, remarcó que la propuesta permitirá mostrar las tradiciones gastronómicas y culturales de la región, comenzando con una misa que dará inicio a la celebración.

Valle María celebrará el 148° aniversario de las Aldeas Madres con una gran fiesta popular

Gastronomía, música y una gran caravana

El intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, aseguró que la organización trabaja intensamente para ultimar todos los detalles del festejo. "Estamos con todos los preparativos a full. También el pronóstico indica que vamos a tener un lindo domingo, algo que no siempre ocurre en julio, cuando nos toca celebrar el aniversario", señaló.

El jefe comunal adelantó que las instituciones locales prepararán una amplia variedad de platos típicos de la gastronomía de los alemanes del Volga, mientras que sobre el escenario actuarán distintos grupos musicales para acompañar la jornada.

Una programación que comenzará desde temprano

El coordinador de Turismo y Producción del municipio, Franco Rohr, detalló que las actividades comenzarán a las 8 de la mañana con una misa en acción de gracias en el templo Inmaculada Concepción de la Virgen María.

A las 10 se realizará un homenaje en el cementerio de los antepasados y, media hora más tarde, partirá la tradicional caravana festiva, que recorrerá durante aproximadamente dos horas las calles de Valle María.

El desfile contará con carrozas temáticas, agrupaciones tradicionalistas, música en vivo, la tradicional carroza de la cerveza, agrupaciones tradicionalistas y representaciones que reflejan la historia de la comunidad.

Finalizado el recorrido, los festejos continuarán en la Plaza Centenario, donde habrá cuatro grupos musicales, ballets de danzas alemanas y un amplio patio gastronómico.

"Les tenemos preparada una linda bienvenida para quienes decidan visitarnos. Será un evento muy familiar, con entrada libre y gratuita", destacó Rohr.

Patrimonio, museo y cultura alemana del Volga

La celebración también permitirá recorrer algunos de los principales atractivos históricos de Valle María.

El coordinador de Cultura, Darío Wendler, invitó a visitar el Museo Regional, la Casa de la Cultura y el templo de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, todos ubicados junto a la plaza principal.

Entre los principales atractivos mencionó el mural realizado por la artista entrerriana Amanda Mayor, considerado uno de los patrimonios culturales más valiosos de la localidad.

Darío Wendler, coordinador de Cultura de Valle María (foto Elonce)

"La música, la danza, la gastronomía, el museo y la Casa de Cultura forman parte de nuestra identidad. Todo estará abierto con entrada libre y gratuita", explicó.

Mostrar el trabajo y las tradiciones

Werner sostuvo que la fiesta busca reflejar la esencia de la comunidad de los alemanes del Volga. "Queremos mostrar lo que vivimos y trabajamos cada día. La gastronomía es el fruto del trabajo, como también lo es nuestra producción y nuestra cerveza artesanal, que incluso ha recibido importantes premios", afirmó.

El funcionario destacó que la celebración representa una oportunidad para compartir con los visitantes la cultura, las costumbres y el esfuerzo cotidiano de la comunidad.

Durante la presentación también participó el joven Marcos, de 12 años, vestido con la indumentaria tradicional de la colectividad. Al explicar la postura ceremonial que adoptaba, comentó que representa "el respeto, la lealtad o como un hombre bien puesto", un gesto que simboliza los valores transmitidos de generación en generación.

Con una programación que une religión, historia, música, gastronomía y patrimonio, Valle María volverá a celebrar este domingo el aniversario de las Aldeas Madres, una de las fiestas más representativas de la descendencia de los alemanes del Volga en Entre Ríos.