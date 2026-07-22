Valle María celebrará los 148 años de las Aldeas Madres con gastronomía y música alemana

REDACCIÓN ELONCE
La localidad de Valle María celebrará este domingo el 148° aniversario de las Aldeas Madres con una programación que incluirá actos conmemorativos, una caravana tradicional, espectáculos musicales, danzas, gastronomía típica y cerveza artesanal.
La Fiesta de las Aldeas Madres volverá a reunir este domingo a vecinos y visitantes en Valle María para celebrar el 148° aniversario de la llegada de los alemanes del Volga a Entre Ríos. Música, danzas, gastronomía típica, cerveza artesanal y una extensa programación cultural serán parte de una jornada que busca homenajear la historia de una de las comunidades más representativas de la provincia.
Los organizadores presentaron en La Cocina del Once las actividades que comenzarán desde las primeras horas de la mañana del domingo y se extenderán durante toda la tarde en la Plaza Centenario.
Durante la presentación participaron integrantes del grupo coreográfico Raíces Alemanas, músicos de herencia alemana y referentes de la organización, quienes invitaron a toda la comunidad a participar de la celebración.
Un homenaje a los primeros colonos
Uno de los organizadores, Darío Wendler, explicó a Elonce que la fiesta conmemora la llegada de los primeros inmigrantes alemanes del Volga que se instalaron en la región en 1878.
"Este domingo vamos a celebrar los 148 años que llevamos aquí en esta tierra entrerriana. Nuestros bisabuelos llegaron desde Rusia en 1878 con el sueño de sembrar trigo y construir sus aldeas", expresó.
La jornada comenzará a las 8 de la mañana con una misa de acción de gracias en el templo Inmaculada Concepción de la Virgen María, donde además los visitantes podrán apreciar el mural realizado por la artista Amanda Mayor.
Posteriormente, desde las 10, se realizará un homenaje en el cementerio local con una ofrenda floral y una oración en memoria de los primeros pobladores de Valle María.
Caravana, música y cerveza para recorrer la aldea
Uno de los momentos más esperados será la tradicional caravana que recorrerá durante más de dos horas distintos sectores de Valle María. El desfile contará con un carro musical, agrupaciones tradicionalistas, bailarines y el ya característico carro cervecero.
"Durante el recorrido distribuimos gratuitamente entre 100 y 150 litros de cerveza artesanal mientras la música acompaña todo el trayecto", destacó Wendler.
La caravana culminará en la Plaza Centenario, donde desde el mediodía habrá espectáculos sobre el escenario principal con bandas musicales y ocho grupos coreográficos dedicados al folclore argentino y a las danzas de los alemanes del Volga.
Los sabores que identifican a la comunidad
La gastronomía volverá a ocupar un lugar central en la celebración.
Griselda, integrante de la organización, presentó algunos de los productos típicos que podrán degustarse durante la jornada. Entre ellos se destacan los tradicionales pirok, los creple, distintas variedades de masas alemanas, salames y quesos artesanales elaborados por productores de la región.
"Esa es una comida típica de los rusos que nuestra gente adoptó y todavía conservamos", explicó al referirse a los pirok, una de las preparaciones más representativas de la comunidad.
La tradicional Riwwel Kuchen, conocida también como torta rusa o torta alemana, volverá a ser una de las grandes protagonistas de la propuesta gastronómica.
La cerveza artesanal también tendrá su espacio
El emprendedor Mario Krapp, propietario de una cervecería artesanal de Valle María, confirmó que la producción estará preparada para abastecer tanto la caravana como el predio principal de la fiesta. "Nuestra misión será que no falte cerveza durante todo el fin de semana", afirmó entre risas.
Además, anunció que el sábado por la noche abrirá la fábrica para recibir a los turistas que lleguen anticipadamente a la localidad. "Muchos visitantes llegan el sábado, así que podrán conocer la fábrica, compartir una cerveza y después disfrutar de la fiesta el domingo", comentó.
Música, danzas y una invitación para toda la provincia
Desde la organización remarcaron que el evento busca preservar las tradiciones de los alemanes del Volga y fortalecer el turismo cultural en Entre Ríos.
La programación se extenderá aproximadamente hasta las 19 o 20 horas, dependiendo de las condiciones climáticas, con entrada libre y gratuita.
Los organizadores recomendaron llevar sillones o reposeras para disfrutar cómodamente de los espectáculos musicales y las presentaciones de danza que se desarrollarán durante toda la tarde.
"La gente puede acompañarnos en la caravana y después quedarse en la Plaza Centenario disfrutando de toda la gastronomía, la música y las tradiciones que forman parte de nuestra historia", concluyó Wendler.