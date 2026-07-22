Messi y el entrerriano Martínez fueron elegidos en el equipo ideal del Mundial 2026

Tras un par de días de votación, la FIFA dio a conocer este miércoles el equipo ideal del Mundial 2026, elegido exclusivamente por los hinchas a través de una votación masiva en la página oficial del organismo.

Seis jugadores de España y cinco de Argentina, las dos selecciones que disputaron la gran final de la Copa del Mundo, integraban el grupo de 28 futbolistas nominados para el once ideal del torneo.

Dos argentinos

Lionel Messi y Lisandro Martínez, ambas figuras de la Selección argentina subcampeona mundial, fueron elegidos este miércoles en el equipo ideal de la reciente Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

A su vez, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), reconocida organización que elabora clasificaciones y recopila datos históricos del deporte, eligió a Messi como el mejor jugador del Mundial 2026, en contraste con la designación de Rodri, volante español, por la FIFA.

Vozinha, la sorpresa

Entre las grandes sorpresas apareció el arquero caboverdiano Vozinha, una de las máximas sensaciones de la cita mundialista, quien finalmente se quedó con la elección del público por encima de los finalistas.

De los futbolistas argentinos preseleccionados, consiguieron meterse en la formación el defensor Lisandro Martínez y el astro Lionel Messi. Por el contrario, quedaron fuera del "equipo de la gente" figuras de la talla de Emiliano 'Dibu' Martínez, Cristian 'Cuti' Romero y Enzo Fernández.

Por el lado del campeón mundial, el público premió a los dos laterales, Pedro Porro y Marc Cucurella, y al mediocampista Rodri Hernández, quien ya había sido galardonado con el Balón de Oro del torneo.

La delantera estelar la completó el francés Kylian Mbappé, consagrado como el goleador del Mundial con 10 conquistas.

El 11 ideal del Mundial 2026 elegido por el público

La formación definitiva quedó conformada bajo un esquema ultra ofensivo:

Arquero: Vozinha (Cabo Verde)

Defensores: Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia) y Marc Cucurella (España)

Mediocampistas: Rodri Hernández (España), Michael Olise (Francia) y Jude Bellingham (Inglaterra)

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia)

Con mayoría de europeos

España, campeón de la Copa del Mundo, tiene tres jugadores en la alineación. Figuran Pedro Porro, Marc Cucurella y Rodri. Hay que recordar que este último fue escogido el mejor jugador de la competición.

Francia, aporta con tres futbolistas: Dayot Upamecano, Michael Olise y Kylian Mbappe, quien fue goleador del certamen con 10 tantos.

Dos jugadores de la finalista Argentina fueron escogidos. Lisandro Martínez y Lionel Messi.

La formación la completan Jude Bellingham, que obtuvo la medalla de bronce con Inglaterra, el artillero Erling Haaland y Vozinha. El arquero de Cabo Verde llegó siendo un desconocido al Mundial y terminó siendo tremenda figura.

La lista completa de los 28 nominados

Para tomar dimensión de los futbolistas que quedaron en el camino, esta era la nómina completa que la FIFA había puesto a consideración:

Arqueros: Vozinha (Cabo Verde), 'Dibu' Martínez (Argentina), Unai Simón (España), Jordan Pickford (Inglaterra) y Eloy Room (Curazao).

Defensores: Lisandro Martínez y 'Cuti' Romero (Argentina), Nuno Mendes (Portugal), Marc Cucurella y Pedro Porro (España), Virgil Van Dijk (Países Bajos), Gabriel Magalhães (Brasil) y Dayot Upamecano (Francia).

Mediocampistas: Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembelé y Michael Olise (Francia), Vinícius Jr (Brasil), Enzo Fernández (Argentina), Luka Modric (Croacia), Ismael Saibari (Marruecos), Rodri Hernández y Lamine Yamal (España).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Julián Andrés Quiñones (México) y Mikel Oyarzabal (España).