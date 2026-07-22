Repararán un jardín de Ceibas tras detectar problemas cloacales, filtraciones y fallas en el gas

El Gobierno de Entre Ríos destinó 20 millones de pesos para refaccionar la Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº 60 Caminito, ubicada en Ceibas. Los trabajos buscan resolver problemas prioritarios que afectan el funcionamiento y la seguridad del establecimiento.

El edificio se encuentra sobre calle Los Jacarandá, a pocos metros de la ruta nacional 12. En ese sector funciona un polo educativo que también comprende a la escuela primaria Nº 12 Wolf Schcolnik y la secundaria Nº 1 Don David Della Chiesa.

Las deficiencias fueron detectadas durante un relevamiento realizado por la zonal de Arquitectura del departamento Islas del Ibicuy. A partir de ese diagnóstico se definió una intervención de emergencia, cuya ejecución quedó a cargo de la empresa contratista José Antonio Gette.

Qué trabajos se realizarán en el edificio

Una de las principales tareas será la construcción de un nuevo pozo absorbente y la adecuación general del sistema de desagües cloacales. También se repararán las filtraciones existentes en las instalaciones sanitarias.

La obra contempla la impermeabilización de las cubiertas para evitar el ingreso de humedad al establecimiento de Ceibas. Estos trabajos apuntan a recuperar los sectores afectados y prevenir nuevos deterioros en la estructura.

También se realizarán arreglos en puertas, ventanas, cerraduras, placares y herrajes. En paralelo, será acondicionado el sistema de gas mediante la ampliación del gabinete, la colocación de tubos con mayor capacidad y la construcción de un nuevo acceso exterior para facilitar el abastecimiento.

El objetivo de la intervención provincial

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que mejorar las condiciones de los establecimientos constituye una prioridad. “Estas intervenciones permiten dar respuesta a necesidades urgentes y específicas para asegurar que muchos chicos puedan desarrollar las actividades educativas en espacios adecuados, seguros y funcionales”, afirmó.

La inversión permitirá atender diferentes problemas dentro de una misma obra y evitar que las deficiencias afecten el desarrollo habitual de las actividades. El proyecto concentra las reparaciones en los sectores considerados prioritarios durante la inspección técnica.

Con esta intervención, la provincia busca mejorar las condiciones edilicias de la UENI Nº 60 Caminito y brindar mayor seguridad a su comunidad educativa. Los trabajos abarcan los sistemas sanitarios y de gas, junto con distintos componentes estructurales del establecimiento de Ceibas