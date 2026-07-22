Estudiantes entrerrianos podrán competir a nivel nacional con videos sobre humedales

Los estudiantes entrerrianos que cursan los tres últimos años de escuelas secundarias y técnicas podrán participar de un concurso nacional de producciones audiovisuales científicas. La inscripción al Premio Ancefn Junior 2026 permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre.

La convocatoria fue difundida en Entre Ríos por el Consejo General de Educación, mediante el área de Actividades Científicas de la Secretaría de Educación. La propuesta es organizada por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

En esta edición, el certamen contará por primera vez con el apoyo institucional del Conicet a través de su programa VocAr, destinado a promover las vocaciones científicas. La temática seleccionada será “Humedales de Argentina: biodiversidad, agua y sociedad”.

Cómo pueden participar los estudiantes entrerrianos

Los estudiantes entrerrianos deberán elaborar un video original con una duración mínima de tres minutos y máxima de cinco. La participación podrá ser individual o mediante equipos integrados por hasta tres personas.

Cada producción tendrá que contar con el aval de la escuela a la que pertenezcan sus autores. La inscripción se realizará mediante un formulario disponible en línea y deberá completarse antes del cierre establecido para el 10 de septiembre.

Los trabajos serán examinados por un jurado integrado por académicos y especialistas convocados para la competencia. La evaluación considerará la calidad científica, la creatividad y la capacidad para comunicar el contenido de forma clara.

Cómo será la selección de los trabajos

La propuesta busca fomentar la divulgación científica y promover un abordaje interdisciplinario de los problemas ambientales. También pretende despertar el interés de los jóvenes por la investigación y generar conciencia sobre la importancia de los humedales.

Para garantizar una representación federal, se elegirán trabajos destacados correspondientes a cuatro grandes regiones geográficas de Argentina. Los estudiantes entrerrianos competirán dentro de ese esquema territorial con producciones realizadas por jóvenes de otras provincias.

Los ganadores de cada región recibirán un Diploma de Mención Especial Ancefn Junior 2026. Entre esas producciones se seleccionarán posteriormente el primer y el segundo premio nacional, mientras que las bases completas pueden consultarse en la página de la academia.