Los espacios de salud mental para adolescentes comenzarán a funcionar esta semana en Paraná como una iniciativa de la Municipalidad destinada a brindar contención, escucha y acompañamiento a jóvenes de entre 12 y 18 años. La propuesta es impulsada por la Dirección de Juventudes y la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana y se desarrollará en dos Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la ciudad.

Los dispositivos serán de participación voluntaria y buscarán generar ámbitos seguros donde los adolescentes puedan expresar sus inquietudes y compartir experiencias sin sentirse juzgados.

La iniciativa surge luego de un trabajo realizado durante 2025 en escuelas, clubes y distintos barrios de Paraná para conocer las principales problemáticas vinculadas con la salud mental juvenil.

Un proyecto que nació del diálogo con los jóvenes

El director de Juventudes de la Municipalidad, Lisandro Sphan, explicó a Elonce que la propuesta comenzó a gestarse a partir del contacto directo con adolescentes de distintos sectores de la ciudad.

"Empezamos trabajando en escuelas y clubes para conocer la realidad de los adolescentes, escuchar sus demandas, sus necesidades y las cosas que los angustiaban. Llegamos a la conclusión de que hacían falta espacios de escucha y acompañamiento para los jóvenes", señaló.

Los encuentros se desarrollarán los lunes y miércoles en el CIC Este y los miércoles y jueves en el CIC La Floresta, siempre en el horario de 14.30 a 16.

Paraná lanza espacios de escucha y acompañamiento para la salud mental de adolescentes

Actividades y equipos interdisciplinarios

Los espacios combinarán actividades recreativas con instancias de acompañamiento profesional.

Según explicó Sphan, los participantes podrán compartir propuestas lúdicas, deportivas y artísticas, además de recibir una merienda durante cada encuentro.

El trabajo estará coordinado por un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales y comunicadores.

"Mediante distintas estrategias vamos a acompañar a los chicos y brindarles herramientas para afrontar las situaciones que atraviesan", indicó.

La salud mental, una necesidad detectada en el territorio

La subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamila Bainella, destacó que el proyecto es la continuidad de una estrategia exploratoria iniciada el año pasado junto a otras áreas municipales.

Explicó que durante ese proceso detectaron la necesidad de crear espacios donde los adolescentes puedan hablar libremente sobre sus preocupaciones.

"Los indicadores generales mostraron la falta de lugares para dialogar y expresarse sin ser juzgados. También apareció la temática del suicidio, aunque de manera muy subyacente, y entendimos que era necesario trabajar junto con ellos", sostuvo.

La funcionaria aclaró que el objetivo no es transmitir conceptos cerrados sobre salud mental, sino construirlos de manera colectiva a partir de las experiencias de los propios jóvenes.

"La idea no es contarles qué es la salud mental, sino construir ese concepto desde sus vivencias personales, que son muy diversas", afirmó.

Un desafío que asume el Municipio

Bainella consideró que la creación de estos espacios representa un nuevo desafío para la gestión local.

En ese sentido, sostuvo que el retiro del Estado nacional y provincial de determinadas políticas vinculadas con la salud mental obliga a los municipios a asumir nuevas responsabilidades.

"Poner a disposición estos espacios es novedoso para el municipio. Creemos que no podemos hacerlo solos, por eso invitamos a participar a todas las redes comunitarias e instituciones que trabajan con adolescentes", expresó.

Cómo participar de los talleres

Los dispositivos estarán abiertos a toda la comunidad adolescente y no requieren derivación previa.

Quienes deseen participar podrán acercarse directamente al CIC Este, ubicado en Roque Sáenz Peña y Fermín Garay, o al CIC La Floresta, en El Resero y Burmeister, donde recibirán la información correspondiente y tendrán una primera entrevista con el equipo interdisciplinario.

Posteriormente, los jóvenes se incorporarán a los grupos que funcionarán bajo la modalidad de talleres participativos.

Además, la Municipalidad habilitó el perfil de Instagram @juventudesparana, desde donde los interesados podrán realizar consultas, solicitar información y conocer las actividades previstas.

Con esta propuesta, el Municipio busca fortalecer las políticas públicas destinadas a la promoción de la salud mental, ofreciendo ámbitos de escucha, contención y participación para adolescentes en una etapa clave de su desarrollo.