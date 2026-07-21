La campaña "Hablemos de" del Consejo General de Educación (CGE) recorre Entre Ríos con acciones destinadas a prevenir problemáticas que afectan a estudiantes dentro y fuera de las escuelas. La propuesta aborda temas como consumos digitales, ciberbullying, salud mental, prevención del suicidio, ausentismo escolar y Educación Sexual Integral (ESI), mediante encuentros con docentes, familias y equipos directivos.

Javier Burgos, integrante del equipo técnico pedagógico de la Coordinación de Políticas Transversales del CGE, explicó a Elonce que la iniciativa comenzó a desarrollarse durante los meses de mayo y junio y continuará a lo largo de todo el año en los distintos departamentos de la provincia. "Es una campaña provincial de prevención integral que trabaja diferentes ejes vinculados con problemáticas que preocupan y que también aparecen dentro de las instituciones educativas", señaló.

Consumos digitales y ciberbullying, entre las principales preocupaciones

En esta primera etapa, la campaña pone el foco especialmente en los consumos digitales problemáticos y el ciberbullying, dos de las situaciones que actualmente generan mayor preocupación en el ámbito educativo.

Burgos explicó que el objetivo no es solamente prevenir estas problemáticas, sino también brindar herramientas para actuar cuando ya se presentan. "Pensamos esta campaña desde diferentes estrategias. Buscamos trabajar la prevención, pero también ofrecer orientaciones sobre cuáles son las hojas de ruta que deben seguirse, qué equipos convocar y con qué instituciones articular cuando una situación irrumpe en la escuela", indicó.

Las capacitaciones incluyen espacios de intercambio y reflexión destinados a fortalecer el acompañamiento de estudiantes.

"Hablemos de": el CGE impulsa una campaña sobre consumos digitales, ciberbullying y salud mental

Un trabajo conjunto con familias y docentes

Dardo Iturbide, integrante del equipo técnico de la Coordinación de Políticas Transversales, destacó que la campaña está pensada para involucrar a toda la comunidad educativa. "Cuando realizamos actividades en territorio convocamos a las familias, a los equipos directivos, docentes y supervisores. La idea es poner estas problemáticas en agenda y construir estrategias colectivas de cuidado", explicó.

El especialista recordó que el CGE cuenta desde hace tiempo con el Programa PASEC (Programa de Abordaje de Situaciones Complejas en el Ámbito Educativo), cuyos referentes trabajan en cada departamento acompañando los casos que se presentan en las escuelas.

Según indicó, las acciones actuales fueron planificadas precisamente a partir de las situaciones detectadas por ese programa.

Las situaciones que más preocupan

Consultados sobre los principales desafíos que enfrentan las instituciones educativas, los especialistas señalaron que sobresalen los casos de hostigamiento entre pares, el ciberbullying y algunas situaciones vinculadas con consumos digitales que afectan la salud mental.

Iturbide aclaró que la intención no es ofrecer soluciones únicas para cada caso. "No se trata de dar recetas sobre qué hacer, sino de construir entre todos estrategias colectivas de cuidado y ponernos de acuerdo entre los adultos para acompañar a los jóvenes", afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer el diálogo entre familias, escuelas e instituciones que intervienen en la protección de niños y adolescentes.

Materiales disponibles para toda la comunidad

La campaña continuará recorriendo distintos departamentos de Entre Ríos mediante encuentros presenciales y actividades virtuales. Durante los próximos días habrá jornadas en Gualeguaychú, Islas y otras localidades, mientras que también se desarrollarán instancias de capacitación a distancia.

Además, el CGE elaboró materiales específicos destinados a familias y comunidades educativas, redactados en un lenguaje accesible y con orientaciones prácticas sobre el uso responsable de pantallas y otras problemáticas actuales.

Estos contenidos pueden descargarse de manera gratuita desde el sitio oficial del Consejo General de Educación, ingresando al apartado "Hablemos de".

Los organizadores destacaron que la propuesta busca promover una mirada integral sobre las problemáticas que atraviesan a niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo la corresponsabilidad entre el Estado, las instituciones educativas y las familias para garantizar sus derechos.