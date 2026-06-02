El gobierno lanzó la campaña "Hablemos de" para abordar problemáticas que afectan a estudiantes

REDACCIÓN ELONCE
El plan contempla cuatro etapas temáticas: consumos digitales y ciberbullying; ausentismo y vínculos escolares; educación sexual integral, cuerpos y derechos y salud mental, prevención del suicidio y escucha activa.
El Consejo General de Educación impulsa la campaña de prevención y cuidado integral en el ámbito educativo "Hablemos De" (#HablemosDe), que promueve el diálogo y la detección temprana de problemáticas que atraviesan a niños y adolescentes. La propuesta convoca a familias, docentes y a la comunidad a involucrarse en su cuidado y acompañamiento.
Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo de promover el debate y la reflexión sobre las principales problemáticas que atraviesan actualmente a las comunidades escolares.
Durante el lanzamiento, la responsable del área de Planeamiento Educativo, Marianela Müller, explicó a Elonce que la propuesta busca involucrar a toda la sociedad en los desafíos que enfrenta el sistema educativo.
“Estamos en la conferencia y lanzamiento de la campaña, la cual pensamos desde Educación junto al Gobierno, para poder hablar de las problemáticas que realmente nos tensionan hoy, que tienen que ver con la convivencia escolar, pero también fundamentalmente con los resultados que tenemos en educación. Queremos convocar a toda la comunidad para que sea parte de este compromiso”, expresó.
La funcionaria aclaró que no se trata de una actividad puntual sino de una estrategia de comunicación y sensibilización de alcance provincial. “No es una jornada, es el lanzamiento de una campaña que ya comenzó a circular por los medios masivos, vía pública, radio, televisión y redes. Hoy hacemos el lanzamiento formal para todo el equipo de funcionarios, para docentes y para estudiantes que también nos acompañan”, señaló.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, destacó la importancia de generar espacios de diálogo sobre situaciones que afectan a las escuelas y a los estudiantes.
“Para nosotros es muy importante hacer este lanzamiento. No es una campaña más, es una decisión de gobierno, de nuestro gobernador, en la cual ponemos sobre la mesa todas estas cuestiones que se hablan y que a veces se silencian”, afirmó.
El titular del CGE sostuvo que la iniciativa busca visibilizar problemáticas complejas que impactan en las instituciones educativas y en la vida cotidiana de niños y adolescentes. “Hay datos que ahora vamos a mostrar, hay cuestiones de problemáticas, situaciones complejas que se vienen trabajando. Sucedió lo de los casos de amenaza de tiroteo y hay un montón de otras situaciones”, manifestó.
Se supo que el plan contempla cuatro etapas temáticas: consumos digitales y ciberbullying; ausentismo y vínculos escolares; educación sexual integral, cuerpos y derechos y salud mental, prevención del suicidio y escucha activa.
El primer eje de trabajo estará centrado en los consumos digitales y el ciberbullying, una problemática cada vez más presente en la vida cotidiana de los estudiantes. La campaña también abordará las consecuencias de la convivencia en entornos digitales. Otro de los desafíos que se trabajará es el ausentismo escolar y la necesidad de recuperar el valor de la escuela como espacio de encuentro y construcción de vínculos.
La salud mental será otro de los ejes prioritarios, ya que durante el 2025 se registraron y acompañaron 2.434 situaciones complejas en establecimientos educativos de Entre Ríos.
El Consejo General de Educación (CGE) trabaja en la formación, protocolos, materiales y recursos de orientación distribuidos en todo el territorio para intervenir ante estas situaciones. Elonce.com