Una mujer está grave tras atragantarse con un trozo de carne

La mujer está internada en el Heca de Rosario

Una mujer de 59 años terminó internada en estado crítico en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario tras sufrir un accidente doméstico cuando cenaba.

Según las primeras informaciones policiales, la víctima se atragantó con un trozo de carne y se encuentra alojada en la unidad de terapia intensiva.

De acuerdo al parte oficial, un llamado al 911 alertó a las autoridades y al sistema de emergencias sobre una persona que presentaba serias dificultades para respirar tras la ingesta de alimento.

Al llegar al lugar, el personal médico del Sies constató que la mujer se encontraba en paro cardiorrespiratorio por obstrucción de la vía aérea. Tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, lograron estabilizarla temporalmente para su traslado inmediato.

La paciente ingresó de urgencia al Heca donde quedó inmediatamente alojada en el área de cuidados críticos. Fuentes médicas indicaron que su pronóstico es reservado y que permanece con asistencia mecánica respiratoria debido al tiempo que pasó sin oxígeno.