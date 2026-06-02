Cielo cubierto y ambiente templado marcarán los próximos días en Paraná y la región

El pronóstico para Paraná anticipa una semana con condiciones estables, temperaturas agradables durante las tardes y poca presencia del sol. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las marcas térmicas irán en ascenso progresivo durante los próximos días.

Para este martes 2 de junio se espera una jornada con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 17 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 10 grados. Las probabilidades de precipitaciones permanecen en cero durante toda la jornada.

Las condiciones se mantendrían similares durante el miércoles, cuando se prevé una mínima de 10 grados y una máxima de 17 grados. El cielo continuaría parcialmente nublado y sin chances de lluvias.

Ascenso de las temperaturas

A partir del jueves comenzaría un leve aumento de las temperaturas. El SMN estima una mínima de 12 grados y una máxima de 22 grados para esa jornada, con cielo parcialmente nublado.

El ascenso térmico se haría más notorio el viernes, que se perfilaría como uno de los días más cálidos de la semana. Según el organismo nacional, la temperatura oscilaría entre los 19 y los 24 grados.

Durante ambas jornadas se mantendrían condiciones de estabilidad atmosférica, con bajas velocidades de viento y ausencia de fenómenos meteorológicos relevantes.

El sábado continuaría el ambiente templado, con temperaturas que variarían entre los 18 y los 20 grados. Aunque el cielo permanecería mayormente cubierto. Para el domingo se pronostica una mínima de 17 grados y una máxima de 20 grados.

Cambio de circulación y precipitaciones desde el jueves

Por su parte, el pronóstico elaborado por Meteored indica que los modelos meteorológicos comienzan a mostrar una modificación significativa en la configuración de la circulación atmosférica para la segunda mitad de la semana. El desplazamiento de sistemas de baja presión y el avance de perturbaciones desde el Pacífico permitirán una mayor interacción entre masas de aire con diferente temperatura y contenido de humedad.

Como consecuencia, volverán las precipitaciones a sectores donde las lluvias han sido limitadas durante las últimas semanas. El cambio será especialmente relevante para la región central argentina, donde los acumulados previstos podrían aportar humedad adicional a los perfiles superficiales del suelo.

Los primeros indicios de este cambio se observarán durante el jueves, cuando aumente de manera significativa la probabilidad de lluvias sobre el centro del país. Los modelos muestran una franja con probabilidades superiores al 50% que se extenderá desde La Pampa hacia el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Las mayores chances de precipitaciones se concentrarán sobre sectores del centro-sur bonaerense y áreas cercanas al centro de La Pampa, donde algunos sectores presentan probabilidades de ocurrencia que podrían superar el 70%. Mientras tanto, sobre el norte bonaerense y el sur del Litoral las posibilidades seguirán siendo mucho más bajas.

Este escenario marca una diferencia importante respecto a las semanas anteriores, cuando los sistemas frontales llegaban debilitados al centro del país o quedaban restringidos a la región cordillerana. Ahora, la circulación atmosférica permitirá una mayor organización de los mecanismos generadores de precipitaciones.

Los acumulados previstos para el período semanal reflejan claramente la influencia de este evento de lluvias. Los mayores registros se proyectan sobre el centro y sudeste de Buenos Aires, sectores de La Pampa y áreas del sur de Córdoba, con valores que podrían ubicarse entre 20 mm y 50 mm de manera generalizada.