Ricardo García sobre la OSER: “Hoy la obra social está de pie” y proyecta restablecer prestaciones odontológicas

REDACCIÓN ELONCE
La situación de OSER mostró avances en prestaciones, reducción del déficit y ampliación de servicios, según afirmó el vicepresidente Ricardo García. También anticipó el regreso gradual de coberturas odontológicas y mejoras en óptica.
La situación de OSER fue uno de los temas centrales abordados por el vicepresidente de la obra social, Ricardo García, durante su participación en el programa Quién Dice Qué, que se emite por Elonce. A casi un año de la transformación del IOSPER en la Obra Social de Entre Ríos, el funcionario realizó un balance de la gestión, defendió los cambios implementados y aseguró que la entidad atraviesa un proceso de recuperación financiera y de mejora en las prestaciones.
“OSER está muy bien, tenemos que saber de dónde venimos. Siempre hay que contextualizar. Recién escuchaba a Marcelo Casaretto hablar de sus proyectos, de dar cátedra sobre cómo gobernar la provincia o el país. No escuché ninguna palabra de autocrítica: 20 años manejaron la provincia. Fue una sucesión tras otra de gobiernos peronistas que dejaron una inflación del 200% anual. El IOSPER tenía una deuda que era más grande que la deuda que había con toda la obra pública, había más de 1.100 cirugías sin realizar, cuidadores domiciliarios que tardaban cinco o seis meses en cobrar”, sostuvo.
El dirigente remarcó que la situación actual es diferente y destacó que los pagos a distintos prestadores se regularizaron. “Los cuidadores domiciliarios cobran a 30 días. Nada de lo que decían que iba a pasar por la transformación de IOSPER a la OSER ocurrió. Ocurrió todo lo contrario: cuando decían que iban a cerrar sedes, se abrieron. Abrimos una en Colonia Avigdor, vamos abrir sedes propias en Mansilla y Viale. Estamos transformando nuestras sedes en sedes digitales”.
Crecimiento de la plataforma digital y más prestaciones
García también puso el foco en la modernización tecnológica impulsada por la obra social y aseguró que los afiliados utilizan cada vez más los servicios digitales.
“La plataforma digital Mi OSER pasó en abril a gestionarse más de 1.200 prácticas a través de Mi OSER y en mayo a 1.500. En abril se gestionaron 250 prácticas ambulatorias y en mayo 400. La plataforma digital está creciendo exponencialmente”, afirmó.
Según explicó, uno de los objetivos de la gestión es reducir trámites presenciales y agilizar los procesos de autorización para consultas, estudios y prácticas médicas. En ese marco, destacó que el sistema digital permite una mayor trazabilidad y control de las prestaciones.
El vicepresidente también respondió a algunas críticas que surgieron durante el debate legislativo que derivó en la creación de la nueva obra social. “La obra social no se privatizó, hoy tiene más control público del Estado que antes. Hablaban que íbamos a tener afiliados VIP y que aquel afiliado que tuviera más hijos iba a pagar más cuota.
Nada de eso ocurrió. Hablaban de que íbamos a aumentar el gasto y el déficit. Hoy el déficit se redujo al 50% en términos reales anualizados con inflación. En términos nominales, es una reducción del 6% del déficit”.
Convenios médicos y mejora de honorarios
Al referirse a las prestaciones médicas, García sostuvo que la comparación entre el funcionamiento actual y el registrado durante el último año del IOSPER refleja una mejora significativa en los indicadores de atención.
“Comparado con el 2024 con el 2025, el OSER dio 300.000 prestaciones más. Autorizamos 70 mil recetarios más que en 2024”, aseguró.
El funcionario atribuyó parte de esa mejora a la recomposición de los aranceles que perciben los profesionales de la salud y las instituciones prestadoras. Según explicó, la actualización de valores permitió fortalecer la red de atención y mejorar la disponibilidad de médicos para los afiliados.
“Nosotros hicimos una recomposición histórica de los aranceles que se le pagaban a los prestadores. Cuando esta gestión llegó, se le pagaba $9.000 pesos la consulta a los médicos y estaba institucionalizada el cobro del plus. La FEMER le daba a los médicos la potestad de cobrar un plus”, indicó.
En ese sentido, resaltó: “Llevó la consulta de $9.000 a $18.000. Ahora el médico quiere atender por OSER”, y agregó que también se registra una reducción en el gasto destinado a medicamentos.
Prestaciones odontológicas y cobertura óptica
Uno de los anuncios más relevantes de la entrevista estuvo vinculado a la posibilidad de recuperar algunas prestaciones que habían sido limitadas durante el proceso de reorganización financiera de la obra social.
“La única medida que se tomó para empezar a corregir el despilfarro económico que había en contra de los afiliados fue restringir la prestación en ópticas. La decisión está tomada. Nosotros una vez que tengamos analizado el impacto presupuestario, vamos a volver un anteojo por año como corresponde para cualquier obra social normal”, afirmó.
Asimismo, adelantó que la conducción trabaja en la restitución progresiva de la cobertura odontológica. “Estamos analizando restablecer la prestación odontológica. Hay una demanda contenida tan grande y la ecuación es fácil: los recursos son finitos y la obra social empieza a recibir recursos de la administración pública –pasivos y activos– el 20 de cada mes y termina de recibir el 30. Con esa plata hay que hacer todo”.
García sostuvo que la meta es avanzar hacia una cobertura sustentable que garantice servicios de calidad sin comprometer la estabilidad financiera de la entidad. “La obra social va a hacer y está haciendo una obra social normal, pero sustentable. Tiene que dar respuestas y prácticas, pero se tiene que tener que sostener en el tiempo”.
El plan para ampliar la atención odontológica
Respecto del regreso de la cobertura odontológica, el vicepresidente detalló que el esquema previsto combinará consultorios propios con convenios individuales con profesionales privados.
“Vamos a restablecer convenios individuales con odontólogos con un nomenclador ajustado a la realidad, con aranceles justos y razonables con los que se pueda trabajar con calidad. Vamos a llevar ese sistema mixto para ir lentamente y responsablemente restableciendo esta prestación”, señaló.
Además, explicó que la obra social proyecta ampliar su presencia territorial para acercar los servicios a los afiliados del interior provincial: “Paulatinamente, iremos instalando consultorios odontológicos en 16 ciudades del interior de la provincia”.
De acuerdo con el esquema planteado, los profesionales atenderán tanto en instalaciones propias de OSER como en consultorios particulares. “El odontólogo va a atender ahí y se va a pagar por prestación. Por otra parte, el otro sistema, que se va a pagar como históricamente se hizo, prestadores privados en sus consultorios donde también se va a pagar por prestación”.
Finalmente, García destacó otro indicador que considera positivo para evaluar el funcionamiento de la obra social. “Los amparos vienen cayendo drásticamente”, aseguró. Según precisó, durante mayo se registró una reducción cercana al 50 por ciento en comparación con períodos anteriores, un dato que atribuyó a la mejora progresiva en la respuesta a las demandas de los afiliados.