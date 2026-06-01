Manuel Adorni fijó plazo para presentar su declaración jurada y planea su segundo informe de gestión

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció como fecha límite el próximo 15 de junio para presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La medida busca aportar información sobre la evolución de su patrimonio mientras continúa el expediente judicial.

Según trascendió, el funcionario trabaja junto a su contador en los detalles finales de la documentación que deberá presentar ante el organismo de control. Aunque aún no definió el día exacto en que hará pública la información, desde su entorno aseguran que cumplirá con el plazo previsto.

La decisión llega luego de que el presidente Javier Milei anticipara que el funcionario daría explicaciones sobre su situación patrimonial, en medio de los cuestionamientos de distintos sectores políticos y de la presión interna dentro de La Libertad Avanza.

La estrategia del Gobierno ante la polémica

Fuentes de la Jefatura de Gabinete remarcaron que la presentación de la declaración jurada responde a una decisión del propio Adorni y descartaron que exista una imposición externa para acelerar los tiempos.

La situación tomó relevancia política luego de que la senadora Patricia Bullrich reclamara públicamente que el jefe de Gabinete aclarara su situación patrimonial. Sin embargo, desde el oficialismo sostienen que el funcionario mantendrá el cronograma que tenía previsto desde un principio.

El Mundial y la agenda política

La fecha elegida coincide con el inicio del Mundial 2026, previsto para el 11 de junio.

En la Casa Rosada 50 entienden que el contexto deportivo podría contribuir a reducir la centralidad mediática de la causa judicial y de las tensiones internas que atravesó el Gobierno en los últimos meses.

Mientras tanto, Adorni ya comenzó a trabajar en su próximo informe de gestión ante el Congreso. Se tratará de su segunda presentación como jefe de Gabinete y se estima que tendrá lugar durante agosto en la Cámara de Senadores.

Preparativos para una nueva exposición en el Congreso

Los equipos técnicos de la Jefatura de Gabinete ya iniciaron la recopilación de información para responder las consultas de los legisladores, una tarea similar a la realizada durante su primera exposición parlamentaria.

Aquella presentación tuvo una particularidad: contó con la presencia del presidente Javier Milei y de gran parte del gabinete nacional, que siguió de cerca la exposición y las respuestas brindadas ante la oposición.