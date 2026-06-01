Adorni define cuándo presentará su declaración jurada mientras avanza la investigación judicial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, definía por estas horas la fecha para presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, luego de semanas de demoras y presiones internas por parte de funcionarios del Gobierno Nacional.

Aunque se espera que sea a finales de esta semana, el funcionario cuenta con un margen legal extendido ya que, desde el Poder Ejecutivo, se prorrogó el plazo formal de vencimiento hasta el 31 de julio.

Por su parte, el fiscal Gerardo Pollicita examinará dicha documentación, en el marco de la causa que investiga el patrimonio del funcionario libertario por irregularidades, dado que no coindicen sus gastos con tarjetas y pagos en efectivo, con los ingresos que tuvo, primero como vocero presidencial y después como jefe de Gabinte.

Los cuestionamientos principales se centran en una propiedad en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa Bettina Angeletti, y a los fondos utilizados para reformas, que no se reflejaban detalladamente en sus informes previos.

Asimismo, no se descarta que la Justicia evalúe citarlo a una declaración indagatoria, posterior a la entrega de la documentación solicitada por el fiscal Pollicita. Por el momento, Adorni se encuentra imputado en una causa que investiga presuntas inconsistencias patrimoniales, posibles dádivas y gastos vinculados a vuelos privados y refacciones edilicias.

El retraso en la entrega de la documentación impulsó críticas por parte de la oposición e hizo que, tanto políticos como organismos de control, cuestionaran que la prórroga firmada benefició directamente a los funcionarios de su entorno más cercano, entre ellos, el jefe de Gabinete.

Según indica la Agencia Noticias Argentinas, aún "no hay una fecha exacta" para presentar la declaración jurada, pero ratifican que toda la información será entregada a la Justicia, a la brevedad, para aclarar su situación patrimonial antes de la feria judicial de invierno.