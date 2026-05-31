En un partido parejo, Patronato empató 1 a 1 con Tristán Suárez

REDACCIÓN ELONCE
El elenco paranaense sacó un meritorio empate 1 a 1 contra Tristán Suárez, uno de los mejores equipos de la Zona B de la Primera Nacional. Renzo Reynaga hizo el tanto del local de penal.
Patronato consiguió un empate 1 a 1 frente a Tristán Suárez e hilvanó su cuarto partido sin derrotas en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Fue en el marco de la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional.
El elenco de Paraná consiguió empatar el partido en el cierre de la primera mitad gracias a una gran ejecución de Renzo Reynaga desde el punto penal, que sumó su segundo tanto en el torneo. Para la visita había adelantado Maximiliano Álvarez.
Con este resultado, Patronato llegó a 18 puntos y se encuentra duodécimo en la tabla de posiciones. Se encuentra a tan solo dos de la zona del Reducido. En la próxima fecha, visitará a Agropecuarios de Carlos Casares.
El resumen del partido
En los primeros cinco minutos de juego, la visita se mostró más atenta en defensa y ganó metros. La primera acción de riesgo en la zona de Alan Sosa fue con una mala salida del arquero, que afortunadamente no terminó en gol.
A los siete minutos, Valentín Pereyra tuvo la primera acción de riesgo a favor del elenco de Paraná, pero falló en su intento al pegarle y la pelota se alejó del área del arquero de Tristán Suárez.
Impreciso Patronato en los pases, pese a haber ganado más terreno en la cancha. Por el momento, continúa sin goles en el Grella tras los primeros 15 minutos.
Patronato fue sorprendido a los 21 minutos y recibió el gol de contraataque. Tras un pase largo, Álvarez definió cruzado y puso 1-0 sobre Patronato.
A los 38 minutos, llegó el penal para Patronato. Nicolás del Priore intentó hacer una chilena y le pegó en la cara a Juan Salas. Renzo Reynaga se hizo cargo de la pena máxima y estampó el 1 a 1.
Primeros minutos con preocupación para Patronato, que si no fuera por posición adelantada, hubiera tenido ocasiones de riesgo la visita.
Pasó el primer cuarto de hora y, por el momento, la igualdad entre ambos equipos no se rompe.
A los 18 minutos, una gran jugada de Patronato casi le permite ponerse por arriba en el marcador. Pelotazo largo de Alan Sosa para Juan Salas, que se la pasó de taco a Joaquín Barolín, quien se la devolvió al mediocampista derecho. Salas tiró el centro al segundo palo y Reynaga por poco no llegó al gol.
A los 21 minutos, tras el cambio de Reynaga por Tomás Attis, Valentín Pereyra remato de tiro libre y se fue apenas afuera.
A los 29 del complemento, Gabriel Díaz realizó un recorte clave para evitar que Berrondo quede mano a mano con el arquero Alan Sosa.
Ya a los 34 minutos, una serie de rebotes le terminó quedando a Joaquín Barolín, que estampaba el 2-1. Sin embargo, el asistente levantó el banderín y lo anuló por posición adelantada.
En los minutos finales, Patronato no consiguió remontar el juego y sacó un empate.