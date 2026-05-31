Marcelo Candia rescató la actitud del equipo tras el empate entre Patronato y Tristán Suárez

Patronato empató con Tristán Suárez 1 a 1 por la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional 2026 y extendió a cuatro partidos su racha sin derrotas en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Tras el encuentro, el entrenador Marcelo Candia analizó el rendimiento de sus dirigidos y destacó la capacidad de reacción que mostró el equipo luego de comenzar abajo en el marcador.

El conjunto rojinegro volvió a sumar en condición de local, aunque se quedó con la sensación de que pudo haber conseguido una victoria ante un rival que pelea en los puestos de vanguardia del campeonato. El empate dejó aspectos positivos para el cuerpo técnico, especialmente por la respuesta anímica que exhibió el equipo después del gol visitante.

En diálogo con Elonce, Candia remarcó la importancia de no haber caído en el nerviosismo cuando el resultado era adverso. “Tenemos que darle valor a este empate porque íbamos perdiendo en nuestra casa y, en vez de entrar en el nerviosismo, seguimos intentando y lo pudimos empatar rápido. En el segundo tiempo lo pudimos atacar por un lado y por otro si bien las situaciones muy claras no fueron”, expresó.

El valor de la reacción y la polémica del gol anulado

El entrenador entendió que el equipo mostró personalidad para sostener su idea de juego frente a un adversario que llegó a Paraná con una estructura consolidada y experiencia de trabajo conjunto.

Foto: Elonce.

“Después del gol el equipo reaccionó con un equipo que hace rato está junto y con un técnico que hace dos años está trabajando ahí y plantea bien los partidos. Sin embargo, Alan casi no tuvo atajadas”, sostuvo al analizar el desempeño de Tristán Suárez.

Candia también se refirió a una de las jugadas que generó polémica durante el encuentro: el gol anulado a Joaquín Barolín. Según indicó el entrenador, la información que recibió luego de la acción fue que el delantero se encontraba en posición legítima.

“Me están diciendo que Barolín está habilitado”, manifestó, dejando abierta la discusión sobre una jugada que pudo haber cambiado el resultado del partido en favor del conjunto entrerriano.

La búsqueda de protagonismo

Más allá del empate, el entrenador reafirmó cuál es la intención futbolística de Patronato para lo que resta de la temporada. En ese sentido, aseguró que el equipo continuará apostando a un planteo ofensivo y a la búsqueda permanente de los tres puntos.

“Hay que intentar arriesgar, de tratar de quedarnos con los tres puntos”, señaló el director técnico, quien viene insistiendo desde su llegada en la necesidad de construir un equipo protagonista y con iniciativa.

Foto: Prensa Patronato.

El punto conseguido permitió mantener una racha positiva en el Grella y seguir sumando en una categoría caracterizada por la paridad y la dificultad que representa cada compromiso.

Las complicaciones físicas del plantel

Uno de los aspectos que más preocupa al cuerpo técnico continúa siendo la situación física de varios futbolistas del plantel profesional. Candia explicó que algunos jugadores vienen acumulando molestias y que eso condiciona las decisiones durante los partidos.

“Algunos jugadores llegan con muchas molestias, como el caso de Valentín Pereyra, Juan Salas y Brandon Cortés. Tengo que cuidarlos un poco”, explicó.