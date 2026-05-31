Chapur ganó en Córdoba y se metió de lleno en la pelea del Turismo Carretera: Werner terminó 15º

Facundo Chapur ganó en Córdoba ante su gente y consiguió su segunda victoria en el Turismo Carretera. Otto Fritzler y Juan Tomás Catalán Magni completaron el podio en Alta Gracia.
Facundo Chapur ganó en Córdoba y desató el festejo de miles de fanáticos que colmaron el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia durante la sexta fecha del campeonato de Turismo Carretera. El piloto del Trotta Racing se impuso con autoridad en una final sin neutralizaciones y logró cortar una sequía de 17 carreras sin triunfos en la categoría más popular del automovilismo argentino.
El cordobés consiguió así su segunda victoria desde su llegada al Turismo Carretera y volvió a celebrar después del éxito alcanzado el 9 de marzo de 2025 en El Calafate. La victoria tuvo un sabor especial por tratarse de una carrera disputada en su provincia y ante su público.
Detrás del Torino del Trotta Racing finalizaron Otto Fritzler, con Mercedes-Benz, y Juan Tomás Catalán Magni, con Toyota Camry, quienes completaron un podio de alto nivel en una competencia que se caracterizó por la escasez de sobrepasos y la ausencia del auto de seguridad.
Una largada clave para construir el triunfo
La maniobra decisiva de la carrera se produjo apenas se apagó el semáforo. Fritzler, que había conseguido la serie más rápida del fin de semana, partió desde la posición de privilegio, pero Chapur aprovechó el sector externo de la curva uno para superarlo y quedarse con la punta.
A partir de allí, el piloto local controló el ritmo de la competencia y administró la diferencia sin cometer errores. Por detrás se acomodaron Catalán Magni y Germán Todino, otro de los protagonistas del fin de semana tras dominar los entrenamientos previos.
La competencia se desarrolló de manera lineal y sin incidentes de relevancia. De hecho, fue la primera final de la temporada en la que no fue necesaria la intervención del auto de seguridad, una situación poco habitual en el Turismo Carretera.
Beneficio aerodinámico para Torino
La victoria de Chapur también llegó en una fecha especial para la marca Torino. Todos los autos de la marca utilizaron en Córdoba un alerón trasero de 1.600 milímetros, una medida similar a la empleada por Mercedes-Benz y superior a los 1.400 milímetros utilizados por el resto de las marcas.
Ese beneficio aerodinámico buscó equilibrar el rendimiento de los Torino dentro de la categoría y terminó teniendo un impacto positivo en el rendimiento del vehículo conducido por Chapur.
🔥 ¡ESPECTACULAR MANIOBRA DE CHAPUR PARA TOMAR LA PUNTA EN LA FINAL!
🔸 El piloto local tomó por sorpresa a Fritzler en la largada y se aseguró la posición de privilegio.
🤔 ¿Quién ganará el TC en Córdoba? pic.twitter.com/AbNd1vKT76— SoloTC (@solotcOK) May 31, 2026
El piloto cordobés había mostrado competitividad desde el inicio de la actividad. Clasificó tercero, a apenas 334 milésimas de la pole position, y luego se impuso en la tercera serie para consolidarse como uno de los principales candidatos al triunfo.
Cambios en el campeonato
Más allá de la victoria de Chapur, la carrera también tuvo consecuencias importantes en la lucha por el campeonato. José Manuel Urcera finalizó en la duodécima posición y sumó los puntos necesarios para convertirse en el nuevo líder del certamen.
El piloto de Toyota aprovechó una jornada complicada para Jonatan Castellano, quien concluyó en el puesto 23 y salió por primera vez en la temporada del grupo de los diez mejores clasificados de una final.
Con seis fechas disputadas, el campeonato comenzó a mostrar una pelea cada vez más ajustada entre varios pilotos con aspiraciones de alcanzar la Copa de Oro y pelear por el título de la temporada. Mariano Werner terminó en el 15º lugar en la competencia y consiguió subir varias posiciones en la definición de este domingo.