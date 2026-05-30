Incidentes en París tras el triunfo del PSG ante el Arsenal en la final de la Champions League

Disturbios, autos incendiados y enfrentamientos con la policía marcaron los festejos del bicampeonato del equipo francés
Los festejos por la consagración del Paris Saint-Germain en la final de la Champions League ante el Arsenal derivaron en una noche de caos en París, con disturbios, incendios y enfrentamientos entre hinchas y fuerzas de seguridad.
Miles de fanáticos del conjunto dirigido por Luis Enrique se volcaron a las calles de la capital francesa tras la victoria, colmando zonas emblemáticas como los Champs Elysees. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración masiva rápidamente escaló en violencia.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron corridas, autos incendiados, bicicletas en llamas y destrozos en la vía pública. También se registraron enfrentamientos con la policía, que debió intervenir para dispersar a los grupos más violentos. Según informaron las autoridades, al menos 45 personas fueron detenidas.
En algunos videos se observa incluso el ataque a un agente de tránsito por parte de varios individuos, mientras otros registraron cánticos contra Kylian Mbappé, exfigura del PSG que recientemente fue transferido al Real Madrid.
Los incidentes recuerdan a los ocurridos el año pasado, cuando el club parisino también se consagró campeón de Europa. En aquella ocasión, los festejos dejaron un saldo trágico con dos muertos, cientos de detenidos y graves destrozos en la ciudad.
Cómo fue la final
En lo deportivo, el PSG logró el bicampeonato tras vencer al Arsenal en una definición por penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios.
El equipo inglés se puso en ventaja rápidamente con un gol de Kai Havertz a los cinco minutos del primer tiempo. Sin embargo, en el complemento, Ousmane
Dembélé igualó el marcador desde el punto penal.
La definición se trasladó a los doce pasos, donde el conjunto francés se impuso 4-3 tras una serie muy pareja. El fallo decisivo del Arsenal, que terminó desviado, desató la euforia de los hinchas y dio inicio a los festejos que luego derivaron en los disturbios.