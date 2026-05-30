El grupo solidario “Bendecidos para bendecir” recorre la ciudad y entrega viandas a personas en situación de calle

En medio de las bajas temperaturas que atraviesa Paraná, un grupo solidario sale a la calle cada fin de semana para asistir a personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de la agrupación “Bendecidos para bendecir”, que desde hace más de un año entrega viandas, ropa y contención en distintos puntos de la ciudad.

El referente del grupo, Héctor, explicó cómo es el trabajo que realizan: “El recorrido de esta noche va a ser como hacemos todos los fines de semana. Arrancamos por calle Brown, zona terminal, zona Gualeguaychú, calle Corrientes, la zona del Paquito, la zona de Alameda, buscando los cuidacoches, gente que anda en situación de calle, repartiéndoles un plato de comida caliente”.

En esta ocasión, el menú fue un guiso casero preparado con dedicación. “En este caso es un guiso de pollo con fideo casero. Además de esto, llevamos ropa, llevamos calzado”, detalló.

Un grupo con vocación y empatía

El grupo está conformado por familiares y amigos, y funciona exclusivamente con donaciones. “Esto sale todo por donación de la gente, por eso nos llamamos ‘Bendecidos para bendecir’, porque nos bendice la gente con sus donaciones y a raíz de eso nosotros hacemos la comida”, explicó.

La iniciativa comenzó de manera modesta, pero creció rápidamente con el correr de los meses. “Empezamos hace un año aproximadamente cocinando en la plaza Francisco Ramírez para 15 personas. Hoy asistimos a 100 o más”, destacó Héctor.

Actualmente, realizan la actividad una vez por semana, generalmente los fines de semana, según la disponibilidad del equipo. “Una vez por semana lo hacemos, viernes o sábado, según nuestros horarios”, indicaron.

Cómo es la preparación previa a cada salida

Todo comienza varias horas antes de salir a la calle. “Nos convocamos a partir de las 7 de la tarde acá a cocinar y salimos alrededor de las 9:30 o 10 de la noche”, explicó Claudia, integrante del grupo.

Pero la ayuda no se limita únicamente a lo material. El acompañamiento emocional y espiritual es una parte central del trabajo. “Les llevamos un mensaje de esperanza a la gente y los invitamos a que se sumen a cualquier iglesia, donde se sientan más cómodos. Les decimos que en Cristo hay salvación y esperanza”, señaló Héctor.

Con el paso del tiempo, el vínculo con las personas asistidas se fue fortaleciendo. “Hoy ya somos una gran familia. Nos esperan con ansias, esperan la comida porque cocinamos con amor”, expresó.

Una relación más allá de lo alimenticio

Marta, también integrante del grupo, destacó el valor del contacto humano: “Más allá de la comida, ellos esperan el mensaje, el abrazo, el beso. No solamente les damos la comida, sino que nos bajamos, los abrazamos, charlamos, tratamos de contenerlos”.

En ese sentido, remarcó que muchas de las personas atraviesan situaciones complejas. “En la calle encontramos de todas las situaciones, entonces les decimos que se puede salir de todas las adicciones y que en Dios hay esperanza”, sostuvo.

Para quienes participan del proyecto, el impacto emocional es profundo. “Es algo que te parte el alma ver gente en esa situación, más con estas temperaturas”, reconoció Héctor, al referirse a las noches de frío extremo.

Cómo colaborar con el grupo

A pesar de las dificultades, el grupo continúa adelante con un objetivo claro: ayudar sin distinciones. “Esto no tiene bandera política. Es un mensaje de amor a la gente de la calle, tratar de darles una solución y un mensaje de esperanza”, afirmó.

En este contexto, lanzaron un pedido urgente a la comunidad para afrontar el invierno. “Estamos solicitando bufandas, gorritos, guantes, medias, aunque sean

usadas, ropa de abrigo, frazadas, calzado, todo para gente adulta”, detallaron.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a José Mármol 1494 o comunicarse al 343 288 264. “Todo lo hacemos con donaciones de la gente”, remarcaron.

Con compromiso, empatía y fe, “Bendecidos para bendecir” se convirtió en un ejemplo de solidaridad en Paraná, demostrando que pequeños gestos pueden generar un gran impacto en la vida de quienes más lo necesitan.