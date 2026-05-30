Amplían el operativo de renovación de las Tarjetas Riesgo Social vencidas en Paraná

El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos confirmó la extensión del operativo destinado a la renovación de las Tarjetas Riesgo Social vencidas en Paraná. La medida busca ampliar las posibilidades de atención para las personas beneficiarias que todavía no pudieron concretar el trámite obligatorio de recambio de plásticos.

Según se informó oficialmente, el dispositivo continuará funcionando en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina durante tres jornadas adicionales.

De esta manera, la atención se realizará el lunes y martes de 8 a 12, mientras que el miércoles el operativo funcionará de 8 a 11.30.

Desde el organismo explicaron que la renovación resulta necesaria debido a la actualización del sistema de terminales de pago, conocido como posnet, utilizado dentro del programa alimentario.

Qué documentación deben presentar

Para completar el trámite de renovación de las Tarjetas Riesgo Social vencidas, las personas beneficiarias deberán concurrir con la documentación requerida por las autoridades.

Entre los requisitos solicitados figuran el Documento Nacional de Identidad, una fotocopia del DNI y el plástico correspondiente a la tarjeta vencida.

Tarjeta social.

El operativo se desarrolla de manera conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Sidecreer, entidad encargada de la operatoria técnica y administrativa del sistema.

Desde el área de Políticas Alimentarias señalaron que el objetivo principal es garantizar que todos los titulares del programa puedan acceder al recambio sin inconvenientes y continuar utilizando normalmente el beneficio.

Buscan ampliar la atención a beneficiarios

La extensión del operativo para renovar las Tarjetas Riesgo Social vencidas responde a la necesidad de facilitar el acceso al trámite a quienes todavía no pudieron acercarse durante las jornadas anteriores.

En ese marco, las autoridades remarcaron la importancia de asistir dentro de los días establecidos para evitar inconvenientes vinculados al uso de las tarjetas vencidas tras la actualización tecnológica implementada en el sistema.

Además, recordaron que la atención continuará centralizada en La Vieja Usina, uno de los espacios elegidos para desarrollar el operativo debido a la cantidad de personas alcanzadas por el programa en Paraná.

Con esta ampliación, el Gobierno provincial busca completar el proceso de actualización de tarjetas y garantizar el funcionamiento normal del sistema alimentario para todos los beneficiarios de la capital entrerriana.