“Esperamos que esté listo”: la frase de Ancelotti sobre la lesión Neymar que sigue de cerca Brasil

La selección de Brasil atraviesa horas de preocupación por la situación física de Neymar a pocos días del inicio del Mundial 2026. El delantero de Santos arrastra una lesión muscular en uno de sus gemelos y quedó descartado para los amistosos previos al torneo, aunque Carlo Ancelotti intentó llevar tranquilidad sobre su evolución.

Durante una conferencia de prensa brindada antes del amistoso frente a Panamá en el estadio Maracaná, el entrenador italiano confirmó que el atacante no podrá participar de los encuentros preparatorios, pero remarcó que el cuerpo técnico mantiene expectativas positivas respecto de su recuperación.

“Esperamos que Neymar esté listo para el primer o segundo partido del campeonato. No vamos a cambiar a nadie, los jugadores elegidos son estos 26, estos 26 van a jugar la Copa del Mundo”, sostuvo el técnico de Brasil.

La situación física del delantero se transformó en uno de los temas centrales dentro de la preparación de la Verdeamarela, teniendo en cuenta la importancia que Neymar mantiene dentro del plantel y el rol que podría ocupar durante el certamen internacional.

Ancelotti respaldó a Neymar

Según explicó Carlo Ancelotti, la Confederación Brasileña de Fútbol tomó intervención después de recibir información médica sobre la molestia que el futbolista venía arrastrando en Santos.

El entrenador aseguró además que mantuvo distintas conversaciones con Neymar durante el proceso de recuperación y destacó el compromiso mostrado por el delantero en este tramo previo al Mundial.

Ancelotti fue contundente con su lista.

“Neymar está muy motivado y trabajando intensamente para llegar en las mejores condiciones”, señaló el italiano durante la conferencia realizada este viernes.

Más allá de la preocupación física, el técnico reafirmó la decisión de sostener la lista definitiva y descartó modificaciones de último momento pese a la lesión del atacante.

Vinícius, Raphinha y los líderes de Brasil

Durante la conferencia, Ancelotti también habló sobre otros referentes de Brasil y destacó especialmente el presente de Vinícius Junior y Raphinha, dos jugadores que aparecen como piezas fundamentales dentro del funcionamiento ofensivo del equipo.

Sin embargo, aclaró que el capitán de la selección continuará siendo Marquinhos, a quien además le deseó éxito en la final de la UEFA Champions League. El entrenador también tuvo palabras de respaldo para Gabriel.

El ex técnico de Real Madrid reconoció además que la confección de la lista mundialista implicó decisiones difíciles y explicó que cada convocatoria estuvo vinculada a las necesidades colectivas del plantel.

Otro de los temas abordados fue la convivencia dentro de una selección repleta de figuras internacionales. En ese sentido, Ancelotti marcó diferencias entre las “estrellas” y los “campeones”.

“Las estrellas muestran el ego hacia afuera; los campeones lo ponen al servicio del equipo”, expresó el entrenador de Brasil.