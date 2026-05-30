Champions League: Arsenal y PSG definen en Budapest una final con cuentas pendientes

La Champions League tendrá este sábado un nuevo capítulo decisivo cuando Arsenal y Paris Saint-Germain se enfrenten desde las 13 en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, en la gran final del torneo más importante de Europa. El duelo pondrá cara a cara a dos equipos que llegan después de temporadas destacadas y que buscarán cerrar el año con el trofeo más codiciado del continente.

PSG afrontará una nueva final europea con la intención de reafirmar el dominio que logró construir en los últimos años. Después de conseguir la primera Orejona de su historia en 2025, el conjunto dirigido por Luis Enrique intentará quedarse nuevamente con el título y consolidarse entre los grandes protagonistas del fútbol europeo.

El recorrido del equipo parisino volvió a ser exigente. Tras superar los playoffs ante Mónaco, dejó en el camino a Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich para meterse otra vez en la definición. La serie semifinal ante el conjunto alemán se convirtió en una de las más atractivas de esta edición y terminó con un global favorable de 6-5 para el PSG.

La duda de Luis Enrique pasa por Hakimi

En la previa de la final de la Champions League, una de las incógnitas del equipo francés está vinculada a la presencia de Achraf Hakimi. El lateral marroquí arrastra una lesión que lo dejó afuera de los últimos compromisos, aunque todo indica que podría regresar justamente para disputar el encuentro decisivo en Budapest.

Luis Enrique tendría pensado utilizar a Matvey Safonov en el arco; Hakimi o Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en el mediocampo; mientras que Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia serían los encargados del ataque.

Enfrente estará un Arsenal que atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia reciente. El conjunto dirigido por Mikel Arteta logró cortar una sequía de 22 años sin títulos de Premier League y ahora intentará completar una temporada histórica con la conquista de Europa.

Los Gunners llegaron a esta instancia después de finalizar primeros e invictos en la fase inicial del torneo. Más adelante eliminaron a Bayer Leverkusen, Sporting Lisboa y Atlético de Madrid para regresar a una final continental después de dos décadas.

Arsenal quiere hacer historia en Europa

La final de este sábado tendrá un significado especial para el club londinense. Arsenal nunca pudo conquistar la Champions League y solamente disputó una definición, en la temporada 2005/06, cuando perdió frente a Barcelona por 2-1.

Mikel Arteta apostaría por David Raya en el arco; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes y Riccardo Calafiori en defensa; Declan Rice y Martin Odegaard en el mediocampo; mientras que Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres serían las principales referencias ofensivas.

La definición de la Champions League se jugará en el Puskás Arena de Budapest y tendrá frente a frente a dos equipos con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: quedarse con la gloria europea en una de las finales más esperadas de la temporada.