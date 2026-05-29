Lara Abud se destacó en China y sumó una valiosa experiencia en la Copa del Mundo de Canotaje

La palista paranaense Lara Abud regresó de China tras una participación especial en la Copa del Mundo, donde representó al país junto a otros tres argentinos y destacó en distintas modalidades de maratón acuático. Invitada directamente por China, junto a Agustín Ratto, de Concepción del Uruguay, vivió una experiencia única y llena de desafíos.

En cuanto a los resultados deportivos, tuvo una destacada actuación en las distintas pruebas de la Copa del Mundo. La entrerriana finalizó en el 10º puesto en el short race, una exigente competencia de 3,5 kilómetros; integró el equipo argentino que alcanzó el 5º lugar en los relevos mixtos; y culminó 17º en la prueba K-1 de larga distancia, luego de recuperarse de una caída en la largada y completar la carrera entre 23 competidoras.

“Estuvo buenísimo, largo el viaje, pero estuvo muy buena la experiencia, excelente”, explicó Abud al dialogar con ELONCE Radio & Stream FM 98.7 sobre su participación internacional. Además, contó que los competidores argentinos debieron enfrentarse tanto a pruebas individuales como a relevos mixtos, donde se combinaron equipos de distintos países.

La participación argentina incluyó a cuatro palistas en total, quienes llevaron el nombre del país con orgullo en cada competencia. La experiencia fue intensa, y la organización del evento dejó a todos los competidores sorprendidos por su profesionalismo.

Competencias, relevos mixtos y desafíos

“Nos tocó correr cada uno una distancia más corta que se llama short race, digamos que corremos 3,5 km, y después el largo, 19 km”, detalló Abud. Además, agregó que se sumó una regata de relevos mixtos, donde cada integrante daba una vuelta antes de entregar la posta a su compañero.

En el short race, la paranaense quedó décima, mientras que el equipo argentino se ubicó quinto en los relevos. En la competencia K-1 larga sufrió un vuelco en la embarcación pero pudo continuar y terminó en el puesto 17. “Nunca me enojé ni me frustré. Ya no tenía nada que perder. Aunque me haya pasado eso, está bueno que alguna vez te pase para decir lo pude resolver”, aseguró.

Un momento destacado fue la solidaridad entre competidores. Cecilia Collueque, otra argentina, ayudó a Lara tras el choque, lo que permitió que pudiera continuar la carrera. La deportista destacó la camaradería y el espíritu deportivo que se vivió durante todo el evento.

Experiencia cultural y organización impecable

La organización fue otro punto que sorprendió a los argentinos. “Allá se cena temprano, a las 18 aproximadamente, y a las 19 salía el colectivo para recorrer. Pudimos conocer muchos lugares. Se notan las diferencias culturales. Nuestro inglés muy básico, todo con traductor. La tecnología ayuda. Conversábamos a través del teléfono”, relató.

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Los locales fueron muy serviciales y atentos. “Nos pedían fotos, nos regalaban todo. En la cena de inauguración nos pusieron la servilleta en la falda”, comentó, destacando la cordialidad y hospitalidad del país anfitrión. La comida también llamó su atención: “Mucho pescado y cerdo, con otras cosas raras”.

El viaje dejó experiencias más allá de la competencia: aprendizaje cultural, convivencia y estrategias internacionales, elementos que Lara Abud valora para su desarrollo personal y profesional.

Futuro cercano y próximos desafíos

Tras meses de preparación intensa y la gira internacional, adelantó que tomará un merecido descanso. “Ahora descansar un poquito porque venimos de muchos meses de puesta a punto. Fueron muchas cosas seguidas”, dijo al hablar de sus próximas semanas.

Sin embargo, su agenda no se detiene. “Vamos con los provinciales, el Mundial de Maratón en Gualeguaychú y las competencias internacionales que haya”, agregó.

Con su participación en China y los próximos desafíos, la joven continúa consolidándose como una referente del canotaje, llevando experiencia internacional y espíritu competitivo a cada prueba que enfrenta.